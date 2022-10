TV Play | Cessione Inter, Giudice svela la data e gli acquirenti

Il futuro della società interista è tutto da definire, con Steven Zhang che è pronto a vendere: spunta la data di cessione del club

La situazione in casa Inter continua a essere molto delicata non solamente in campo, ma anche fuori. A livello societario infatti la situazione economica continua a non essere facile, come abbiamo visto durante le scorse sessioni di calciomercato, quando i nerazzurri hanno dovuto sacrificare membri importanti della rosa.

La proprietà Suning guidata da Steven Zhang è alla ricerca di acquirenti per la società, ma per ora ancora non sono arrivate proposte ufficiali. Si è parlato di diversi fondi interessati, tra cui quello di Pif Investment, proprietario del Newcastle. Ma al momento non è arrivata ancora un’offerta a Zhang. A svelare la data della cessione dell’Inter è Alessandro Giudice, che svela ulteriori dettagli anche sulla realizzazione del nuovo stadio.

La questione societaria dell’Inter continua a essere protagonista nel futuro nerazzurro. Steven Zhang è alla ricerca di acquirenti per la società interista, ma fino ad ora non sono ancora arrivate offerte ufficiali.

TV Play, Giudice sulla cessione dell’Inter: “Zhang sotto il miliardo non accetta”

L’editorialista Alessandro Giudice, in diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play, ha spiegato la situazione svelando: “Quella degli arabi di PIF è una fiaba che non so da dove venga. L’Inter è in vendita da due anni, non da ieri. So che alcuni arabi guardarono il dossier e dissero di no, ma non erano di Pif. Quel primo giro di contrattazioni saltò. Nel momento in cui la cosa esce su ‘Financial Times’ è certo che sia così, altrimenti arriverebbe una smentita. Cosa è cambiato adesso? Non arrivarono condizioni vicine a quanto chiesto dalla società, e nel frattempo ci fu la Superlega che ingolosì Suning. Che Zhang cercherà di vendere l’Inter è ovvio. A Maggio del 2024 dovrà rimborsare il prestito a Oaktree e non credo che le condizioni siano rosee da poterlo fare”.

Poi sulla questione stadio afferma: “Il blocco sullo stadio frena e ha frenato. Non c’è ancora un progetto approvato. Tutto è ancora in alto mare. Un potenziale compratore valuterà le prospettive di realizzazione dello stadio nei prossimi 5 anni”.