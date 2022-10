VIDEO CM.IT | Marotta è chiaro: cosa serve per il rinnovo di Skriniar

A margine del Gran Galà del calcio ha parlato anche l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta: dal rinnovo di Skriniar al futuro societario

A margine della cerimonia del Gran Galà del Calcio, in corso questa sera, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai giornalisti presenti, tra i quali l’inviato di Calciomercato.it.

CONFRONTO DELLA SVOLTA – “E’ come se avessimo iniziato il campionato con un handicap invisibile, di cui non sapevamo il contenuto. Poi c’è stato un confronto nello spogliatoio, come capita spesso. L’Abilità dell’allenatore, bravissimo, ha permesso di ricompattare l’ambiente. E oggi la squadra è la fotocopia dell’anno scorso, quindi sono molto fiducioso”.

SOCIETA’ – “Situazione sopra la mia testa. Posso solo dire che la proprietà è molto vicina alla squadra e al club. Ha sempre adempiuto ai propri obblighi finanziari, siamo una società oggi a posto con i pagamenti e la famiglia Zhang ha profuso centinaia di milioni nella sua gestione.

Calciomercato Inter, Marotta: “Fiducia sul rinnovo di Skriniar”

C’è tempo anche per parlare di mercato ed in particolare del futuro di Skriniar. Su questo argomento Marotta ha risposto alla domanda di Calciomercato.it: “Fiducia sul rinnovo di Skriniar? Siamo fiduciosi, anche se chiaramente poi molto del destino dipende da quello che lui ha intenzione di fare. Devo essere per forza ottimista”.