Sampdoria-Roma, voti e tabellino del primo tempo: Pellegrini chirurgico, Ferrari ingenuo

I voti e il tabellino del primo tempo della partita tra Sampdoria e Roma valida per la decima giornata del campionato di Serie A

Non ci si ferma più fino al Mondiale e oggi Sampdoria-Roma è uno dei due posticipi che chiuderanno la decima giornata di Serie A. Esordio sulla panchina blucerchiata per Dejan Stankovic, che prova a rialzare una Sampdoria ultima in classifica. Roma che invece vuole i tre punti per seguire la scia delle big che hanno vinto nel fine settimana.

Roma che sblocca subito il risultato grazie a un calcio di rigore realizzato da Pellegrini. Partita con molti scontri e maschia, ma con poco bel gioco. Questi i voti della prima frazione:

SAMPDORIA

Audero 6

Bereszynski 5.5

Ferrari 5

Colley 6

Augello 5.5

Leris 6

Rincon 5.5

Villar 5.5

Djuricic 6

Gabbiadini 5.5

Caputo 5.5

All. Stankovic 5

ROMA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6.5

Ibanez 5.5

Zalewski 6

Cristante 6

Camara 6

El Shaarawy 6

Pellegrini 7

Belotti 5.5

Abraham 6.5

All. Mourinho 7

Arbitro: Di Bello 6

Sampdoria-Roma, il tabellino della prima frazione

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Leris, Rincon, Villar, Djuricic; Gabbiadini, Caputo. All. Stankovic

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Marco Di Bello

Var: Gianluca Aureliano

Ammoniti: 32′ Ibanez, 40′ Rincon

Espulsi:

Marcatori: 9′ Pellegrini