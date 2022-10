La gioia di Pellegrini dopo il gol vittoria: “Lo dedico alla mia famiglia, ai miei agenti”

Lorenzo Pellegrini è stato grande protagonista nella vittoria della Roma contro la Sampdoria. Il centrocampista ha una dedica speciale dopo il gol decisivo

Lorenzo Pellegrini non è un calciatore come gli altri per la Roma. Il centrocampista l’ha dimostrato anche oggi nel pomeriggio di Serie A, quando al nono minuto ha sbloccato la partita contro la Sampdoria con una freddezza glaciale.

Dopo l’importante vittoria odierna, che ha permesso alla squadra di José Mourinho di piazzarsi al quarto posto in classifica davanti a Lazio e Udinese, Pellegrini ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’. L’ex Sassuolo inizia analizzando gli eventi della partita: “Pesava come un rigore che doveva essere segnato. Contro l’Empoli che avevo sbagliato anche per la tanta voglia di sbloccarmi, ma oggi ero certo che avrei fatto gol”. Pellegrini commenta una Roma che sembra aver trovato la giusta quadratura: “Nelle fasi iniziali l’abbiamo sempre detto che c’era l’impressione che mancasse equilibrio, soprattutto nei finali. Oggi è stata una grande vittoria, non tanto per il mio rigore o per il primo tempo, ma per il secondo tempo. Abbiamo dimostrato di essere venuti qui con una voglia di vincere fuori dal comune”.

Pellegrini ha una dedica speciale per gol e 200 presenze

È una giornata speciale, quindi, per Pellegrini che ha anche una dedica speciale per le 200 presenze con la Roma, dopo il gol: “Lo dedico alla mia famiglia che non è solo mia moglie, mamma e papà, ma anche le persone vicine e chi mi hanno sostenuto nel mio percorso; ai miei agenti che sono come una famiglia. Dedico tutto a loro”.

Ancora sul percorso della Roma, Pellegrini non ha alcun dubbio: “I tifosi se lo meritano. Non so dove può arrivare la Roma, ma di certo non molla di un centimetro e lotta su ogni pallone fino all’ultimo minuto. Penso e spero che siano fieri di noi”.