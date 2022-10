HIGHLIGHTS | Kouame salva la Fiorentina, Lecce riacciuffato

Un gol per tempo nel monday night della decima giornata di Serie A: tra Lecce e Fiorentina finisce in pareggio

Un punto a testa che non serve a nessuna delle due. Lecce e Fiorentina si spartiscono la posta nel monday night della decima giornata di Serie A: al ‘Via del Mare’ finisce 1-1 con Kouame che risponde alla rete di Ceesay.

Le due squadre arrivavano a questo match reduci entrambe da una sconfitta, anche se maturata in contesti diversi: i salentini avevano tenuto testa alla Roma, i viola erano crollati in casa contro la Lazio. Serviva una reazione ma da parte della squadra di Italiano non è stata quella sperata. Così il primo tempo si chiude 1-0 con il gol di Ceesay che fa precipitare nel baratro i toscani.

Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: marcatori, classifica, highlights

La ripresa però parte con il gol del pareggio firmato da Kouame, il migliore della Fiorentina ed apprezzato anche dai tifosi viola. Il gol potrebbe rappresentare la svolta per la squadra toscana ed, invece, gli ospiti non ne approfittano e la partita di chiude sull’1-1 con l’espulsione in pieno recupero di Gallo per doppia ammonizione. Un punto che fa salire il Lecce ad 8 punti, due in meno della Fiorentina che resta invischiata nella parte bassa della classifica. A breve gli highglights di Lecce-Fiorentina.

LECCE-FIORENTINA 1-1: 43′ Ceesay (L), 48′ Kouame (F)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 26 punti; Atalanta 24; Milan 23; Roma 22; Lazio e Udinese 21; Inter 18; Juventus 16; Sassuolo 12; Empoli e Torino 11; Salernitana e Monza 10; Fiorentina 10; Spezia 9; Lecce 8; Bologna 7; Verona 5; Cremonese 4; Sampdoria 2.