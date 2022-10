I tifosi sono inferociti: “Che vergogna, si salva solo lui”

La Fiorentina non è riuscita ad andare oltre l’1-1 nel match di questa sera contro il Lecce. I Viola non smuovono più di tanto la classifica e i tifosi non l’hanno presa affatto bene sui social

La Fiorentina non riesce a risalire in classifica. Anche questa sera contro il Lecce, la squadra di Vincenzo Italiano si è fermata a un pareggio scialbo che non serve sicuramente a nessuno, ma fa meno male ai pugliesi.

La partita degli ospiti è iniziata in salita, anche con l’infortunio a Luka Jovic, subito sostituito da Arthur Cabral. Il bomber aveva anche segnato, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco di Giacomo Bonaventura. Assan Ceesay ha sbloccato poi una partita che Christian Kouame ha ripreso nel secondo tempo. Intanto, sui social è scoppiato il putiferio, perché molti tifosi non hanno preso molto bene la prestazione di diversi calciatori di Vincenzo Italiano e la gestione dell’ex tecnico dello Spezia.

Pioggia di critiche sulla Fiorentina: si salva solo Kouame

La gara insufficiente della Fiorentina ha scatenato grosse critiche indirizzate ai calciatori del club toscano e alla sua guida tecnica dal popolo di Twitter. C’è chi parla addirittura di vergogna, a dire il vero riferito anche alla classe arbitrale. E c’è anche chi si salva, ma solo uno. Infatti, Kouame ha ricevuto diversi complimenti da parte dei suoi supporters dopo l’ottima prova di questa sera, che ha salvato la Viola dalla sconfitta. L’attaccante è una nota lieta per Italiano che potrà puntare su di lui nel prossimo futuro. Di seguito diversi tweet su questa scia.

Vincenzo Italiano is playing with the sack — Adeyemi Adesanya (@yemiTM442) October 17, 2022

Io mi chiedo per quanto tempo noi fiorentini saremo costretti a vivere il calcio così . #leccefiorentina — Fede🇮🇹🍻🎶💜⚜️💜 (@UnderclassHeroF) October 17, 2022

Ma chi lo mette in campo Igor??? Giocatore da lega pro, altro che…. Che vergogna. #leccefiorentina — Yes Man (@YesMan98_) October 17, 2022

Altra partita, altro furto arbitrale vergognoso. Siete una vergogna ambulante.

Indegni.#LecceFiorentina — Alessandro Sestini (@sestini69) October 17, 2022

Atteggiamento imbarazzante, ma il centrocampo stasera dov’è? #LecceFiorentina — CronacheViola | Fiorentina (@CronacheViola) October 17, 2022

Kouame ha fatto un partitone#LecceFiorentina — Pierre Clement (@Pierre8244309) October 17, 2022