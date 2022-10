DIRETTA Serie A, Sampdoria-Roma 0-1 | Forcing blucerchiato

Calciomercato.it vi offre il match di ‘Marassi’ tra la Sampdoria di Stankovic e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma fa visita alla Sampdoria in quel di Genova nel primo posticipo del lunedì valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una gara che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi e che sarà diretta da Di Bello di Brindisi.

Da una parte i giallorossi di José Mourinho vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle di misura ottenute in trasferta contro l’Inter e in casa contro il Lecce, inframezzate dal doppio impegno di Europa League contro il Betis, per scavalcare in un solo colpo Lazio e Udinese che ieri hanno pareggiato nello scontro diretto e portarsi al quarto posto solitario, a 4 punti dal Napoli capolista. Dall’altra i blucerchiari di Dejan Stankovic vogliono dare seguito al pareggio rimediato all’esordio del tecnico serbo contro il Bologna e centrare la prima vittoria della stagione per abbandonare l’ultima posizione e tentare la risalita verso la salvezza. Nella scorsa stagione, su questo stesso campo, i capitolini si imposero 1-0 con il gol di Mkhitaryan. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Luigi Ferraris’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Sampdoria-Roma

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Leris, Rincon, Villar, Djuricic; Gabbiadini, Caputo. All. Stankovic

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 26 punti; Atalanta 24; Milan 23; Lazio e Udinese 21; Roma* 19; Inter 18; Juventus 16; Sassuolo 12; Empoli e Torino 11; Salernitana e Monza 10; Fiorentina* e Spezia 9; Lecce* e Bologna 7; Verona 5; Cremonese 4; Sampdoria* 2.

*una partita in meno