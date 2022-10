DIRETTA Serie A, Lecce-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra il Lecce di Baroni e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

Il Lecce ospita la Fiorentina nel monday night che chiude la decima giornata del campionato di Serie A, in una gara tra due formazioni che non stanno vivendo un momento positivo e che sarà diretta dall’arbitro Massimi della sezione di Termoli.

Da una parte i giallorossi di Marco Baroni, privi dello squalificato Hjulmand, vogliono centrare la prima vittoria casalinga di questa stagione per riscattare la sconfitta di una settimana fa contro la Roma e allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall’altra i viola di Vincenzo Italiano, che dovranno fare a meno di Amrabat fermato dal giudice sportivo, puntano ad arrestare la striscia di due ko consecutivi contro Atalanta e Lazio – intervallate dai due successi in Conference League contro gli Hearts – per sorpassare in un solo colpo quattro squadre e raggiungere il Sassuolo al nono posto. L’ultimo precedente, datato luglio 2020, vide i gigliati imporsi col risultato di 3-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Via del Mare’ in tempo reale.

Probabili formazioni Lecce-Fiorentina

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: