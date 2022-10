Roma, Zaniolo ancora nel mirino: nuova bocciatura e rebus futuro

Il trequartista giallorosso è stato escluso dalla formazione titolare scelta da José Mourinho contro la Sampdoria

Dopo il buon pareggio rimediato in trasferta contro il Betis nell’ultimo turno di Europa League, la Roma si appresta a tornare in campionato per l’atteso match contro la Sampdoria.

Nonostante le tante assenze per la gara odierna, José Mourinho ha deciso a sorpresa di rinunciare in avanti a Nicolò Zaniolo. Il tecnico portoghese ha infatti scelto di riproporre la coppia Abraham-Belotti, con Lorenzo Pellegrini da trequartista alle loro spalle. Ad ogni modo, l’inizio di stagione per il trequartista giallorosso è stato parecchio problematico, tra un brutto infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per diverse partite e numeri poco confortanti (0 gol e un solo assist in 7 presenze).

Dopo l’espulsione rimediata all’andata contro il Betis, peraltro, il calciatore aveva sofferto anche un leggero problema muscolare. Da tre giorni, però, Zaniolo era tornato ad allenarsi in gruppo, per cui perfettamente arruolabile per la gara di oggi. L’esclusione di oggi potrebbe dunque essere ricondotta non solo ad una scelta meramente tecnica dello Special One, ma anche alla volontà di non rischiare dal primo minuto la presenza del ragazzo per via delle sue recenti condizioni fisiche.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Zaniolo

Dopo aver segnato il gol che ha regalato la Conference League alla Roma nella passata stagione, Zaniolo per tutta l’estate è stato al centro di numerose voci di mercato. Considerato un uomo importante nel progetto tecnico giallorosso, però, l’ex Inter è stato trattenuto con forza per comporre insieme a Dybala, Abraham e Pellegri un quartetto offensivo da sogno.

Ovviamente il tema rinnovo continua a tenere banco in casa Roma. Il contratto di Zaniolo andrà infatti in scadenza nel giugno 2024 e un accordo ad oggi non è stato ancora trovato. Come avevamo raccontato nei giorni scorsi, però, tra le parti filtra massima serenità sulla possibilità di trovare un’intesa.

Nei prossimi giorni è comunque atteso un incontro tra club ed entourage del calciatore per fare il punto della situazione sulla trattativa. La volontà reciproca di voler continuare insieme fa pensare che alla fine un accordo per il nuovo contratto verrà raggiunto.