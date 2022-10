Accordo prima dei Mondiali, così il Milan spiazza la concorrenza

Il Milan vince anche contro il Verona e resta in scia del Napoli: intanto Maldini non molla la pista che porta al bomber, asta selvaggia

Vittoria e terzo posto in classifica per il Milan di Stefano Pioli. La rete di Tonali nel finale di gara ha consentito ai rossoneri di battere il Verona e restare in scia di Napoli e Atalanta che sono nelle prime due posizioni.

Una vittoria arrivata nonostante le tante assenze e con il problema attaccanti che prima o poi andrà risolto. Con Ibrahimovic ancora fermo ai box e Origi che fatica a trovare la forma migliore, a Pioli resta il solo Giroud come centravanti, una situazione che prima o poi andrà risolta. Come da risolvere è la questione legata al rinnovo di Leao: Maldini da questo punto di vista è stato chiaro, vuole chiudere la vicenda prima del Mondiale.

Bisognerà però trovare la quadra sulle cifre, impresa non semplice considerate le tante voci sul portoghese. E in tema di voci c’è un nome che da tempo gira in orbita Milan e che è tornato prepotentemente a galla: Cody Gakpo.

Calciomercato Milan, Gakpo già a gennaio

A fare il punto su quanto sta accadendo intorno all’attaccante del Psv Eindhoven è ‘fichajes.net’ che racconta dell’interesse di tre club sul calciatore olandese. A 23 anni, già a segno 13 volte in stagione, Gakpo ha attirato l’attenzione di tutte le grandi d’Europa. Tre in particolare le big che starebbero provando a strapparlo al Psv: Real Madrid, Manchester United, Leeds e, appunto, Milan.

I rossoneri in particolare stanno valutando la possibilità di definire la vicenda già per gennaio, magari chiudendo l’accordo prima dei Mondiali per evitare un possibile rialzo del prezzo. Un affare complicato considerato la valutazione di Gakpo, si aggira intorno ai 50 milioni, e la forte concorrenza. Il Milan però è ancora in corsa e vuole provare ad anticipare tutti: l’assalto a gennaio è possibile per garantire a Pioli l’alternativa in attacco di cui ha bisogno.