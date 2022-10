L’intreccio che esclude Inter e Juventus: nuova squadra per il bomber

Movimenti in attacco per una big europea pronta eventualmente a metter mano al portafogli per acquistare un attaccante spesso accostato anche a Juventus e Inter

Il mercato di Inter e Juventus spesso si intreccia e questa volta potrebbe farlo con un altro top club europeo, che va alla ricerca di nuovi attaccanti. Si tratta del Liverpool di Jurgen Klopp, che ha iniziato col piede sbagliato la stagione finendo ben presto lontanissimo dalla lotta alla Premier League, pur vincendo la super sfida di ieri contro il Manchester City. I ‘Reds’ hanno cambiato qualcosina nel corso dell’ultima estate, soprattutto in attacco con tre partenze in attacco: Origi, finito al Milan, Minamino e soprattutto Sadio Manè che ha intrapreso una nuova avventura al Bayern Monaco.

Il Liverpool ha quindi deciso di investire fortemente sul giovane Darwin Nunez, proveniente dal Benfica. Si tratta però dell’unico innesto offensivo della campagna acquisti estiva che per ora non basta. Alle tre partenze dell’ultima sessione tra una manciata di mesi potrebbe aggiungersi quella di un altro attaccante di lungo corso: Roberto Firmino.

Calciomercato, niente Juventus o Inter: Thuram possibile erede di Firmino

Firmino ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e con un rinnovo che al momento non sembra all’orizzonte l’addio estivo è tutt’altro che da escludere. In caso di partenza anche dell’attaccante brasiliano il Liverpool dovrebbe poi per forza di cose acquistare almeno un altro attaccante. Ed è proprio qui che potrebbe crearsi l’intreccio anche con club italiani come Juventus e Inter.

Secondo quanto evidenziato da ‘Liverpool.com’ i ‘Reds’ potrebbero trovare in Marcus Thuram una soluzione ideale visto il contratto in scadenza del polivalente attaccante francese spesso accostato anche alle due compagini di Serie A. Il figlio d’arte è in grado di ricoprire ogni posizione offensiva e a parametro zero andrebbe perfettamente ad incontrare le strategie del club inglese che lo aveva messo nei radar già in passato. In questo inizio di stagione Thuram jr col Borussia Moenchengladbach ha incantato tutti a suon di gol, ben 10 in 11 presenze complessive tra coppa e campionato. Un inizio fenomenale per l’attaccante transalpino che potrebbe quindi anche rimpiazzare Firmino.