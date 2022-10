Assalto a Lautaro Martinez: 90 milioni per dire addio

Ormai Lautaro Martinez si è sbloccato per davvero. L’attaccante argentino dell’Inter è tornato al gol contro il Barcellona e si è confermato contro la Salernitana. Intanto risuonano nuovamente sirene estere per lui

Lautaro Martinez era stato a lungo criticato nelle scorse settimane a causa di una lunga astinenza da gol che iniziava a preoccupare. Il ‘Toro’ però non ha mai mollato ed è tornato ad esultare per una rete con il centro pesantissimo in casa del Barcellona a cui ha anche allegato un assist fantastico per il momentaneo 2-3 di Gosens. L’argentino si è dunque sbloccato e a modo suo ha dato seguito a tutto questo marcando il tabellino anche nella sfida interna vinta dai suoi contro la Salernitana nell’ultimo fine settimana.

La guarigione di Lautaro Martinez sembra quindi completa ed Inzaghi è pronto a sfruttare al meglio le straordinarie doti dell’attaccante classe 1997 che riaccende su di se i fari del calciomercato. Il contratto con l’Inter è però molto lungo e l’ambiente se lo coccola, anche se dalla Francia potrebbe partire un assalto.

Calciomercato Inter, a Parigi risuona il nome di Lautaro Martinez: cifra spaventosa

Proprio il nome di Lautaro Martinez potrebbe tornare in auge in ottica Paris Saint Germain. Il club francese è infatti alle prese con la grana Mbappe, al netto delle smentite, il tutto senza considerare anche le posizioni incerte di Neymar e soprattutto Messi che senza rinnovo lascerebbe dopo due anni Parigi. Il tutto si traduce inevitabilmente con la necessità da parte della società transalpina di andare ad acquistare nuovi top player offensivi.

Secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’ Joao Felix è una delle alternative a cui starebbero pensando, ma negli ultimi tempi il nome di Lautaro Martínez risuona molto forte. Il nazionale argentino dimostra ancora una volta di essere uno degli attaccanti più decisivi del panorama mondiale e a dispetto del peso specifico che occupa nella rosa dell’Inter il futuro non è scritto. Secondo la stessa fonte ci sarebbero stati i primi contatti tra PSG e nerazzurri per un’operazione che nel caso complesso in cui andasse in porto raggiungerebbe non meno di 90 milioni di euro.