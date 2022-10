Milan, l’incubo è alle spalle: “Si sentiva bloccato e rigido”

Il commento di Stefano Pioli dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri negli ultimi minuti contro il Verona con la rete di Sandro Tonali

Successo sofferto e importantissimo quello ottenuto dal Milan questa sera al Bentegodi di Verona. Ancora una volta, come già avvenuto lo scorso maggio, è stato Tonali a decidere l’incontro regalando i tre punti alla squadra con la sua rete.

Ai microfoni di ‘Dazn’ nel post-partita, Stefano Pioli ha analizzato così l’incontro: “Dobbiamo essere competitivi per le prime posizioni, dobbiamo fare tantissimi punti e vincere tante partite se vogliamo vincere di nuovo il campionato. Abbiamo avuto un approccio buono, dopo ci siamo disuniti e ci siamo allungati, quindi abbiamo lasciato qualche spazio al Verona. Ma ancora una volta nel momento di difficoltà abbiamo trovato la giocata vincente grazie ai nostri calciatori di qualità”.

Tra gli spunti del Bentegodi, poi, si è visto un Theo Hernandez meno intraprendente di altre volte sulla catena di sinistra: “Nell’uno contro uno con Leao creava una situazione favorevole per noi, ogni volta è riuscito a mettere in difficoltà l’avversario. Abbiamo trovato meno Theo perché era marcato da Faraoni”.

Milan che, come le altre formazioni, potrà godere di una settimana di riposo prima del prossimo incontro con il Monza: “Dentro questa partita c’erano tante motivazioni e voglia di trovare la terza vittoria consecutiva in campionato, migliorare il nostro ruolino di marcia in trasferta e la possibilità di sfruttare una settimana quasi piena per recuperare energie. Giocando così tanto si lavora soprattutto per il recupero e la preparazione della prossima partita, sicuramente è stata una vittoria giusta nel momento giusto”.

Verona-Milan, il punto di Pioli sui nuovi acquisti

Pioli, sul finale, ha dedicato uno spazio ai nuovi acquisti, alcuni dei quali messi in campo questa sera a Verona: “Per Adli non è stata una partita semplice, loro marcano quasi esclusivamente a uomo. Ma credo si sia mosso bene, chiaro che era la prima partita dall’inizio e ci aspettavamo qualche difficoltà dall’inizio. Nuovi acquisti? Sono arrivati da circa due mesi, non c’è fretta, l’importante è che hanno del potenziale”.

Il tecnico ha poi rivelato un retroscena su Origi: “Stasera mi è piaciuto, sta bene finalmente, si è liberato del brutto infortunio che ha avuto a fine campionato scorso, si sentiva bloccato e rigido. Un giocatore di qualità e forza, ha tutto, ora abbiamo due centravanti che potrò alternare e sarà un vantaggio, avrò la possibilità di variare di più. Devo concedere minutaggio importante a Messias e spero di recuperare in settimana altri calciatori”.