“È cottissimo, non corre”: bufera su Verona-Milan

Dopo le vittorie della concorrenza il Milan scende in campo per il posticipo della domenica sera in casa del Verona. Nella prima frazione c’è chi non ha convinto

Spazio al Milan nella domenica sera della decima giornata di Serie A. I rossoneri sono andati in trasferta sul campo del Verona fresco di cambio di allenatore con l’esonero di Cioffi e l’arrivo di Salvatore Bocchetti, che da calciatore ha anche vestito la maglia del diavolo. Ad andare in vantaggio sono proprio gli ospiti dopo una manciata di minuti con una sgasata di Leao che induce all’autogol Veloso.

Il raddoppio rischia di arrivare già poco dopo con Giroud che imbeccato in area si divora in modo col mancino una situazione estremamente favorevole.

Verona-Milan, botta e risposta in avvio: Giroud stecca e sbaglia un gol

La reazione veronese ha quindi portato al gol di Gunter con deviazione decisiva di Gabbia, rimettendo l’intero andamento della gara sui binari dell’equilibrio. Il primo tempo si è quindi concluso in parità e sui social è finito fortemente nel mirino dei tifosi del Milan Olivier Giroud, che aveva avuto la chance del raddoppio ad inizio gara e che poi si è andato affievolendo col passare dei minuti:

Giroud è qualcosa di inguardabile #VeronaMilan — Theåo 17 (@prioritaacmilan) October 16, 2022

Ora tutti a dare addosso a Gabbia quando il problema è che se Giroud non si mangiava l’ennesimo gol la partita era già finita. #VeronaMilan — chan (@sandralilamaya) October 16, 2022

Non mi sta piacendo Giroud, non solo per il gol divorato#VeronaMilan — IronCrown69 (@redblack1969) October 16, 2022

Vediamo se Pioli avrà il coraggio di cacciare Giroud a fine primo tempo — Francesco (@Frances54325203) October 16, 2022

Aldilà dell’errore di Gabbia, Giroud stasera sembra il cugino quello che non sa giocare. Ogni singola scelta finora è stata sbagliata #VeronaMilan — Martino Failla (@MartinoFailla) October 16, 2022

Giroud è cottissimo — MATTEO CAMPIONE D’ITALIA (@FinallyTheo) October 16, 2022

Giroud non si regge in piedi.. — SaimonCast💪🏻👨🏼‍🦳❤️🔴⚫️ (@Castello_RN) October 16, 2022

Ma il senso di fare giocare Giroud decidendo di fare questo tipo di partita? Io non ci capisco più niente — 👑 (@Pirichello) October 16, 2022

Giroud HORROR — Alessandr🔴⚫ Winner 19🏆🇮🇹 (@Am94Tw) October 16, 2022