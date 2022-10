Pickel regala un punto alla Cremonese: Sottil incarta Sarri all’Olimpico

Terminano le partite delle 15 di Serie A, con due pareggi: Pickel regala un punto alla Cremonese, Sottil ingabbia Sarri

Le gare delle 15 della decima giornata di Serie A regalano due prestazioni intense, che culminano in due pareggi. Finisce 2-2 tra Cremonese e Spezia, mentre all’Olimpico le reti restano inviolate nel match tra Lazio e Udinese.

In Liguria è la compagine di Alvini a passare in vantaggio dopo appena due minuti, grazie ad un altro gol di Dessers. La reazione dello Spezia, però, è rabbiosa: prima arriva il pareggio di Nzola, poi il gol del vantaggio di Holm. A chiudere la partita sul definitivo 2-2 ci pensa Pickel, grande inserimento e colpo di testa letale. Anche all’Olimpico, nonostante la mancanza di gol, è andato in scena una partita divertente e caratterizzata da enorme intensità. Una bella sfida tra Maurizio Sarri e Andrea Sottil, due allenatori che stanno tirando fuori il meglio dalle rispettive squadre e che oggi si sono equivalsi. Nota meno lieta di giornata, per il tecnico biancoceleste, è sicuramente l’infortunio di Ciro Immobile.

LAZIO-UDINESE 0-0:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Makenko, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil

SPEZIA-CREMONESE 2-2: 2′ Dessers (C), 19′ Nzola (S), 22′ Holm (S), 52′ Pickel (C)

SPEZIA (4-4-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Kiwior; Gyasi, Nzola. All. Gotti

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Pickel; Okereke, Meité; Zanimacchia; Dessers. All. Alvini