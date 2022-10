Tegola pesantissima per Sarri: il big va ko all’Olimpico

Nella partita delicatissima della Lazio contro l’Udinese, Maurizio Sarri riceve una brutta notizia: il big finisce fuori dal campo dopo 29 minuti

Ci sono dei problemi in casa Lazio, e non da poco. Il bomber Ciro Immobile, infatti, durante la partita casalinga contro l’Udinese ha accusato un fastidio alla coscia e ha subito chiesto il cambio al mister Maurizio Sarri.

Si tratta di un problema muscolare che potrebbe tenere il capitano della Lazio per diverso tempo lontano dai campi. Al suo posto, è entrato Pedro. Un risentimento muscolare, con ogni probabilità, per il numero 17 biancoceleste che potrebbe dover saltare diverse partite, tra cui il derby con la Roma del 6 novembre, ma che potrebbe addirittura costringerlo a tornare direttamente nel 2023, se le cose dovessero andare male. E le sensazioni a bordo campo non erano per nulla positive. Il dolore e la smorfia al 29esimo, con i gesti immediati alla panchina, tra l’altro, non lasciano spazio a dubbi e mettono in difficoltà il tecnico toscano che non ha nessun altro centravanti di ruolo in rosa che possa sostituire il centravanti azzurro.

+++ #Immobile fuori 29 minuti per un problema alla coscia: non era al meglio, aveva un fastidio alla caviglia che lo aveva tenuto in dubbio. Standing ovation per lui, entra #Pedro +++ #LazioUdinese @calciomercatoit — Francesco Iucca (@francescoiucca) October 16, 2022

L’infortunio di Immobile è una tegola per Sarri e la Lazio

Se la Lazio sta viaggiando bene in campionato, ha ancora molta strada da fare e sarà difficile fare a meno di mister 188 gol, così come sarà complicato il percorso in Europa League, in cui il discorso qualificazione è tutt’altro che archiviato. A proposito dell’Europa, dopo la partita contro lo Sturm Graz di giovedì, l’attaccante di Torre Annunziata aveva accusato un problema alla caviglia e anche per la sfida ad alta classifica di oggi contro i friulani non era certamente la sua versione migliore a essere scesa in campo.