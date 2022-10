Ora Lukaku è un vero e proprio enigma. Inzaghi: “Non era mai successo”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ e ‘DAZN’ dopo la vittoria dell’Inter in casa contro la Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni nel postpartita, anche su Lukaku

L’Inter si è sbloccata e le cose stanno andando decisamente meglio anche in campionato. I nerazzurri, infatti, hanno portato a casa tre punti importanti, vincendo con il risultato di 2-0 in casa contro la Salernitana e dando seguito all’ottima prestazione contro il Barcellona.

Simone Inzaghi è riuscito a invertire la rotta e oggi è arrivata una conferma importante in una partita da vincere obbligatoriamente. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN: “Non abbiamo sofferto più di tanto su un avversario con qualità e organizzato. E’ normale che prestazioni contro squadre fortissime contro il Barcellona ti danno autostima. Partite come oggi, con così poco tempo, sono le più difficile da preparare, ma il gruppo ha fatto quello che doveva fare. I confronti interni? Ce ne sono sempre tra di loro, con la società, con la presidenza. Sono importante, perché sono costruttivi. Quello che più conta è il campo, e vedere l’aiuto tra i compagni è quello che più conta. Onana scelta definitiva? Assolutamente. Oggi Handanovic non era disponibile, ma ha voluto essere ugualmente insieme ai compagni. Sarà un’alternanza, chiaramente non fissa, ma è un dubbio che mi voglio portare avanti. In porta come negli altri ruoli voglio avere la fortuna di poter scegliere, non come quando ho avuto scelte obbligate. Calhanoglu? Ci aveva già giocato l’anno scorso lì. In questo momento ho 4 giocatori per 3 ruoli, sto aspettando il rientro di Brozovic e Gagliardini. Lukaku? Bisogna vedere giorno per giorno, c’erano speranze per questa partita, ma l’ultimo controllo non ci ha dato questa possibilità. L’importante è il suo impegno, vedere come lavora tutti i giorni per rientrare. Non vediamo l’ora che possa essere disponibile per aiutarci nelle nostre rotazioni”.

Inzaghi e l’infortunio di Lukaku: “Non gli era mai successo”

Sempre su Lukaku, poco prima Inzaghi aveva parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Lavora tutti i giorni. Oggi non c’erano le condizioni per portarlo nei 23 convocati, vedremo nei prossimi giorni. Ha subito un infortunio che non gli era mai capitato in carriera, ma ha grande voglia e lo aspettiamo, come Brozovic e Gagliardini. Ho bisogno di tutti loro”.