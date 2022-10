“Var spento”: è caos durante Inter-Salernitana

Grandi polemiche nel primo tempo di Inter-Salernitana: la decisione non passa inosservata e scatena la bufera

L’Inter è in vantaggio alla fine del primo tempo contro la Salernitana. Una prima frazione di gioco caratterizzata dal gol di Lautaro Martinez ma anche da alcune scelte arbitrali che non sono piaciute.

In particolare grandi proteste su Twitter per un calcio di rigore non assegnato alla squadra ospite. Il direttore di gara ha lasciato correre un intervento di Calhanoglu su Dia, ma sui social si sono scatenati i tifosi della Salernitana (e non solo).

In molti sottolineano come l’episodio sia passato inosservato anche in televisione con pochi replay mandati in onda. Ma sono in tanti a chiedere come mai la Var non sia intervenuta con Marelli che a ‘DAZN’ ha parlato di un normale incrocio di gambe.

Inter-Salernitana, polemiche per contatto Calhanoglu-Dia

Una visione però che non trova d’accordo tutti, anzi. In molti credono che il rigore era netto e parlano di decisione clamorosa. Scherzo del destino poco dopo il mancato penalty fischiato è arrivato il gol di Lautaro Martinez che ha sbloccato il match. Una rete che ha cambiato le sorti del match fino a quel momento in grande equilibrio.

Ecco alcuni tweet sulla decisione dell’arbitro:

Ultimi dieci giorni di Calhanoglu: – Espulsione non ricevuta a San Siro per fallaccio su Busquets – Rigore non assegnato per fallo su Dia Ha l’immunità di Brozovic 2021-2022 — Espertheo (@espertheo) October 16, 2022

Il rigore non dato alla Salernitana era netto. Il difensore dell'Inter procura involontariamente danno all'avversario in area di rigore. Ho visto tantissimi rigori dati in questo modo. Strano non sia intervenuto il VAR. #InterSalernitana #inter #lautaro — 123Prova (@123Prova2) October 16, 2022

Si fa così, fallo da rigore per la Salernitana, si rivede una volta l’immagine a 200 km di distanza con Bergomi messo lì per tranquillizzare tutti dicendo che non c’è nulla. Si fa così. #InterSalernitana — FMCR (@FMCROfficial) October 16, 2022

Rigore clamoroso non dato alla #salernitana — 37 ⚪⚫ (@chiesaalcentro) October 16, 2022

Rigore negato per la Salernitana e gol dell'Inter, tutto nella norma — Andre 🐐 (@AndreSuspended_) October 16, 2022

rigore netto non dato al salernitana zero replay — 🇹🇳 🇹🇳 🇹🇳 1yassine mahfoudh 9🇹🇳 🇹🇳 🇹🇳 (@yassine01937035) October 16, 2022

A San Siro var spento per consumo di corrente troppo alto…. rigore per la Salernitana… nulla — ❤️Solo juventus❤️#IostoConlaJuventus ⭐️⭐️⚪️⚫️ (@FacagniLf) October 16, 2022