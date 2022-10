Che tegola per Inzaghi: infortunio e cambio per il titolare

Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter di Inzaghi, è stato costretto alla sostituzione al 63′ della sfida con la Salernitana

Che tegola per l’Inter di Simone Inzaghi. Al quarto d’ora della ripresa infatti, i nerazzurri sono stati costretti a sostituire Federico Dimarco, titolarissimo per l’ex allenatore della Lazio, a causa di un problema fisico ancora da chiarire.

Al suo posto è entrato Robin Gosens che ha ricevuto l’ovazione di tutto il pubblico di San Siro dopo la rete a Barcellona in Champions League. Resta da capire la vera e propria entità dell’infortunio di cui è stato vittima l’ex giocatore del Verona che, nelle ultime settimane, è diventato un punto fermissimo dell’Inter 2.0 targata Simone Inzaghi. Dimarco infatti, grazie alla sua qualità nel possesso del pallone, è diventato una sorta di “erede” di Ivan Perisic, la cui assenza si è fatta sentire tantissimo in casa nerazzurra soprattutto all’inizio della stagione. Probabile che sia uno stop per un semplice affaticamento per Federico Dimarco che nelle ultime partite è stato sempre impegnato da titolare da parte di Inzaghi. Il tecnico ex Lazio non ha mai infatti voluto rinunciare al prodotto del vivaio nerazzurro, nonostante alla vigilia si potesse pensare ad un avvicendamento con Gosens pronto a partire da titolare.

Inter-Salernitana, Inzaghi può vedere anche Mazzocchi

La sfida con la Salernitana è propedeutica per Inzaghi anche per osservare da vicino la prestazione di Pasquale Mazzocchi, esterno sinistro proprio del club campano da qualche settimana finito nei radar dei nerazzurri, forse anche in vista della finestra di calciomercato invernale.

Il giocatore, che ha ricevuto qualche settimana fa la prima convocazione in Nazionale da parte del commissario tecnico Mancini, potrebbe arrivare proprio al posto di Gosens se il tedesco non dovesse invertire il trend di prestazioni nelle ultime settimane.