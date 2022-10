DIRETTA Serie A: Lazio-Udinese 0-0 e Spezia-Cremonese 2-2 | Pickel pareggia LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese, gare della decima giornata di Serie A

Dopo le fatiche di Europa League, la Lazio è attesa da un inedito scontro diretto per la Champions League nella decima giornata di Serie A. Reduce da tre vittorie consecutive per 4-0, la squadra allenata da Maurizio Sarri ospita l’Udinese allo “Stadio Olimpico”. Una sfida che si preannuncia avvincente e spettacolare, mettendo di fronte due tra le squadre più in forma di questo campionato. Appaiate in classifica a quota 20 punti, biancocelesti e bianconeri cercheranno la vittoria per portarsi momentaneamente al primo posto, in attesa del risultato di Napoli-Bologna e Verona-Milan, in programma alle 18 e alle 20.45.

Con le rose praticamente al completo, friulani e capitolini tenteranno di sfruttare anche il fattore entusiasmo. L’undici allenato da Andrea Sottil ha perso solamente alla prima giornata contro il Milan e ha conquistato sei vittorie e due pareggi nei turni successivi. L’ultima disfatta per i capitolini risale al 3 settembre, quando il Napoli riuscì ad espugnare l’Olimpico con le reti di Kim e Kvaratskhelia. In contemporanea con la sfida di Roma, si giocherà anche Spezia-Cremonese. Uno scontro salvezza vero e proprio, che ha già il sapore di sfida decisiva alla luce degli ultimi risultati ottenuti dalle due squadre.

Sconfitta dal Monza la scorsa settimana, la squadra allenata da Luca Gotti non può permettersi di perdere un’altra partita contro una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Caccia ai tre punti, dunque, nonostante la pesante tegola rappresentata dall’infortunio di Bastoni. Dopo aver raccolto tanti complimenti per il bel gioco, Massimiliano Alvini spera di trovare la prima vittoria in campionato per compiere un passo in avanti in classifica dopo aver conquistato solamente tre punti nelle prime nove giornate. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Makenko, Udogie; Beto, Deulofeu.

SPEZIA (4-4-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Kiwior; Gyasi, Nzola. All. Gotti

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Pickel; Okereke, Meité; Zanimacchia; Dessers. All. Alvini

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta 24*; Napoli 23 punti; Lazio, Udinese e Milan 20; Roma 19; Inter* 18; Juventus* 16; Sassuolo* 12; Empoli* e Torino* 11; Salernitana* e Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce e Bologna 7; Verona 5; Cremonese 3; Sampdoria 3.

* una partita in più