Ribaltone dalla Spagna: l’Inter ha già scelto il sostituto di Inzaghi

Calciomercato Inter, dalla Spagna rilanciano la clamorosa indiscrezione sul futuro della panchina nerazzurra.

Il pirotecnico pareggio ottenuto al Camp Nou contro il Barcellona ha fatto aumentare in maniera esponenziale le chances qualificazione della compagine nerazzurra. Agli uomini di Inzaghi basterà vincere in casa contro il Viktoria Plzen per avere la matematica certezza della qualificazione agli ottavi di Champions, obiettivo che dopo il brutto KO casalingo inferto dal Bayern sembrava una chimera.

Ed invece Lautaro e compagni hanno ribaltato le carte in tavola, riuscendo a strappare al Barcellona di Xavi ben quattro punti. Prestazione maiuscola quella con la quale i meneghini hanno dettato legge per una porzione importante di gara al Camp Nou. La panchina di Inzaghi – in pericolo qualche settimana fa – sembra essere ora più salda. Il rischio esonero, che nei mesi scorsi aveva calamitato l’attenzione mediatica, pare essere scongiurato. Lautaro e compagni hanno infatti il destino “europeo” nelle loro mani, ed in campionato stanno provando a rosicchiare terreno alle prime della classe, recuperando il terreno perduto.

Calciomercato Inter, indiscrezione dalla Spagna: Simeone per il dopo Inzaghi?

Tuttavia, rumours ed indiscrezioni relativi alla panchina nerazzurra non si sono di certo placati. Stando a quanto trapela dalla Spagna, infatti, l’Inter avrebbe inserito nella lista dei possibili sostituti di Inzaghi – qualora si concretizzasse un ribaltone in panchina al momento piuttosto difficile – anche il “Cholo” Simeone. L’attuale tecnico dell’Atletico è legato ai Colchoneros da un contratto in scadenza nel 2024; tuttavia, come riferito da todofichajes.com, tutto lascia presagire che quella in corso possa essere l’ultima stagione del tecnico argentino sulla panchina dell’Atletico.

Accostato anche alla Juventus come eventuale dopo Allegri, Simeone è di certo un profilo che stuzzica e non poco gli addetti ai lavori. Alla ricerca di nuove motivazioni, il “Cholo” potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di ritornare in quella Serie A che da calciatore ha avuto modo di conoscere in lungo e in largo. Il feeling con l’Inter è sempre forte, e in questi anni Simeone non ha mai chiuso le porte ad un eventuale ritorno. Come già ribadito in precedenza, però, gli ultimi risultati hanno rinsaldato la panchina di Inzaghi, che ora spera di trovare quella continuità sempre mancata in questo inizio di stagione.