Juric lapidario: “Ci sono momenti in cui il tecnico non conta”

Torino sconfitto in casa dalla Juventus nel derby della Mole: le parole del tecnico granata Ivan Juric

“La partita è stata tosta, tesa, abbiamo concesso alcune occasioni, ma anche noi abbiamo avuto le nostre. Il loro gol è arrivato da palla inattiva, potevamo avere più attenzione, anche se noi non abbiamo grandi saltatori, mentre loro sono molto bravi”. Ivan Juric non nasconde il proprio rammarico dopo la sconfitta ottenuta dal suo Torino nel derby contro la Juventus.

Il tecnico croato ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’. Sulle assenze in attacco: “Abbiamo provato negli ultimi due giorni alcune situazioni perché abbiamo perso i due attaccanti gli ultimi giorni, provando ad entrare dentro con il palleggio perché non avevamo punte centrali. Il rammarico maggiore sono errori tecnici che solitamente non facciamo, abbiamo concesso occasioni alla Juve e dato loro coraggio”.

Sul gioco: “Non è mai facile quando 8/9 giocatori dietro la linea della palla, nel secondo tempo abbiamo calciato da lontano, ma andava fatto con più qualità, anche se non è facile contro una squadra chiusa dietro. Abbiamo controllato bene la partita nel primo tempo, ma senza tirare mai. Siamo stati solidi, peccato per gli errori tecnici. Ci siamo persi l’uomo sul calcio piazzato, che può succedere per le caratteristiche della mia squadra”. Sui troppi gol subiti nel finale: “Non credo che la squadra abbia sofferto particolarmente, così come nelle altre partite. Allo stesso modo non abbiamo preso questi gol perché ci siamo abbassati troppo. Ci sono momenti in cui il tecnico non conta più e subentrano molto la voglia e la capacità di gestire situazioni che ti permettono di guadagnare falli, rallentare ritmi”. Sui prossimi impegni che prevedono Udinese e Milan: “Prima avremo la Coppa Italia e vorrei passare il turno. Poi tutte le gare sono toste, il mio grande rammarico è contro l’Empoli, una partita dove hai dominato e non vinci”.