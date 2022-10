HIGHLIGHTS | Il ritiro funziona, Allegri respira: Vlahovic gli regala il derby

La Juventus vince il derby contro il Torino grazie al gol di Dusan Vlahovic: Allegri può respirare dopo una settimana complicatissima

Il ritiro sarà stato anche poco gradito dalla squadra, ma alla fine ha dato i suoi frutti. Dopo una settimana complicatissima, la Juventus, reduce da due sconfitte per 2-0 contro Milan e Maccabi Haifa, riesce a vincere il derby in casa del Torino. Una gara non particolarmente bella e vivace, decisa da Dusan Vlahovic. E’ il serbo al 74′ ad accendere la luce e a dare speranze ai bianconeri, battendo il connazionale Milinkovic-Savic, fin lì il migliore in campo.

La partita è tesa, spigolosa e poche sono le occasioni nella prima frazione. La prima scossa è bianconera e arriva alla mezz’ora. Vlahovic è bene imbeccato in area di rigore, ma Milinkovic-Savic esce tempestivamente respingendo la conclusione. Nella stessa azione il portiere serbo dice poi no a Locatelli e neutralizza in due tempi un tiro di Rabiot.

Anche nella ripresa l’estremo difensore granata è protagonista con una grande parata sul destro da fuori di Locatelli al 50′. Il Toro si fa vedere e spreca una ghiotta chance con Miranchuk, ben imbeccato in area. Al 74′ il gol. La rete nasce da un calcio d’angolo, che arriva dopo il grande intervento di Milinkovic sul colpo di testa di Vlahovic. Lo stesso centravanti serbo mette la zampata decisiva facendosi trovare tutto solo sul secondo palo dopo la spizzata di Danilo da corner. Il risultato non cambierà più. Allegri torna quindi a sorridere e a respirare, accorciando in classifica, in attesa delle gare delle altre big.

Torino-Juventus 0-1

Marcatori: Vlahovic al 74′

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli 23 punti; Atalanta 21; Lazio, Udinese e Milan 20; Roma 19; Juventus* 16; Inter 15; Sassuolo 12; Empoli* e Torino* 11; Salernitana e Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce e Bologna 7; Verona 5; Cremonese 3; Sampdoria 2.

*una partita in più