DIRETTA Serie A, Derby Torino-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Il secondo appuntamento del sabato, valido per la decima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte Torino e Juventus per il Derby della Mole

Sfida importantissima, valida per la decima giornata del campionato di Serie A, quella in programma alle 18 tra il Torino e la Juventus che si giocano la conquista del Derby della Mole.

I padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, devono fare a meno degli acciaccati Sanabria e Pellegri al centro dell’attacco. Ma, nonostante le assenze, dopo il pareggio casalingo del turno precedente contro l’Empoli di Paolo Zanetti, hanno necessità di tornare a conquistare i tre punti, che mancano ormai dal lontano 5 settembre: 1-0 interno sul Lecce, gol decisivo di Vlasic. Di contro, i bianconeri di Massimiliano Allegri, vivono una crisi ormai profonda e arrivano a questo match dopo due sconfitte consecutive, contro il Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli in campionato e il Maccabi Haifa in Champions League. Questa partita è vista come la possibilità di rinascere e tornare a lottare per gli obiettivi stagionali, col quarto posto già distante sette punti. Un nuovo ko, potrebbe portare a conseguenze pesanti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-JUVENTUS

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Aina; Radonjic, Vlasic; Miranchuk. All. Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 23 punti; Atalanta 21; Lazio, Udinese e Milan 20; Roma 19; Inter 15; Juventus 13; Sassuolo 12; Torino e Empoli* 11; Salernitana e Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce e Bologna 7; Verona 5; Cremonese e Sampdoria 3

*una partita in più

ARBITRO: Maurizio Mariani