DIRETTA Serie A, Atalanta-Sassuolo | Formazioni UFFICIALI LIVE

Chiude il sabato della decima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra l’Atalanta di Gasperini e il Sassuolo di Dionisi

Con l’ultimo degli anticipi, valido per la decima giornata del campionato, tra l’Atalanta e il Sassuolo si chiude il sabato. I nerazzurri, con una vittoria, volerebbero momentaneamente in vetta alla classifica della Serie A in solitaria.

In attesa, chiaramente, del risultato del Napoli di Luciano Spalletti, attuale capolista, impegnato domani alle 18 contro il Bologna di Thiago Motta. Gli uomini di Gian Piero Gasperini arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio, subito in rimonta da 0-2, contro la grande rivelazione di questo inizio stagione, l’Udinese di Andrea Sottil. Di contro, i neroverdi guidati in panchina da Alessio Dionisi sono reduci dalla sconfitta interna patita contro l’Inter di Simone Inzaghi, nonostante una buona prestazione messa in campo. Quella di questa sera, si prospetta come una sfida spettacolare e, si spera, ricca di emozioni. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-SASSUOLO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Pasalic; Muriel, Lookman. All. Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Kyriakopulos. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 23 punti; Atalanta 21; Lazio, Udinese e Milan 20; Roma 19; Juventus* 16; Inter 15; Sassuolo 12; Empoli* e Torino* 11; Salernitana e Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce e Bologna 7; Verona 5; Cremonese 3; Sampdoria 2

*una partita in più

ARBITRO: Matteo Marcenaro