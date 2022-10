TV PLAY | Facchetti incorona Inzaghi e l’Inter: “Un nuovo inizio”

Su TV PLAY è intervenuto anche Gianfelice Facchetti, che ha celebrato la vittoria dell’Inter contro il Barcellona: “Oltre le aspettative”

Il turno di Champions League che si è appena concluso ha visto come assoluta protagonista l’Inter, che è stata in grado di strappare un punto al Camp Nou. Contro il Barcellona, poi, i nerazzurri avrebbero pure meritato qualcosina in più.

In diretta su TV PLAY, ai microfoni di Calciomercato.it, è intervenuto anche Gianfelice Facchetti. “Avevo l’impressione che ci fosse un livello di tensione esagerata da parte del Barcellona e ho trovato anche antipatico non far entrare i tifosi con i nostri colori in certi settori dello stadio. Avevo buone sensazioni, poi siamo andati ben oltre le aspettative”. Protagonista in positivo, anche in Catalogna, è stato Simone Inzaghi. Facchetti sul tecnico nerazzurro ha dichiarato:“Credo oggi si debba parlare di quanto fatto dall’Inter ieri. A Inzaghi non sono mai state risparmiate le critiche negli ultimi mesi nonostante la stagione sua sia stata positiva. E’ stato criticato anche in questo avvio di stagione. In un momento difficile per il club avrà avuto anche lui le sue difficoltà. Ora ci sono da sottolineare i suoi meriti”.

TV PLAY | Facchetti su Barcellona-Inter: “Importantissimo per Gosens e Lautaro”

Gianfelice Facchetti ha continuato la sua analisi sull’inizio di stagione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter: “Ha ripreso il comando della squadra, ha ritrovato la sua e la nostra Inter nel momento più inaspettato e contro gli avversari più difficili. Ricordiamo i commenti che si facevano dopo i sorteggi di Champions League. Oggi di Inzaghi si può parlare solo bene, di critiche ne sono arrivate tante, anche più di quante ne meritasse. Ora si merita complimenti”.

Guardando ai prossimi mesi, poi, i nerazzurri possono sorridere secondo Facchetti: “Il bello di adesso è che c’è sempre più l’imbarazzo della scelta, spero si trovino sempre più alternative e mi auguro che Gosens abbia ora modo di prendersi il posto che merita dentro l’Inter. Abbiamo parlato molto di possibili partenti, ora è il momento di chi resta, oggi farei sì che la squadra ritrovi la sua compattezza e unità”.

Facchetti si è detto felice del gol di Robin Gosens, che potrebbe essersi sbloccato, ma anche per Lautaro la rete può avere un risvolto positivo. “Lautaro non trovava il gol da diverse partite e lo ha trovato in una gara che potrebbe essere determinante in ottica qualificazione. Lo stesso me lo auguro per Gosens. Avevo un’aspettativa molto alta per questo suo inizio nell’Inter ritardato per l’infortunio. Credo che tutto l’ambiente si auguri che sia un nuovo inizio anche per lui”.