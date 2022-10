FOTO CM.IT | Milan-Hernandez, legame sempre più forte: una firma che guarda al futuro

Giornata speciale per il terzino rossonero che oggi ha incontrato i tifosi. Un legame con il Diavolo e i suoi sostenitori che si rafforza sempre di più

È un rapporto unico quello tra Theo Hernandez e il Milan. Un rapporto nato qualche anno fa e consolidatosi nel tempo. Tutto ha avuto inizio il 6 luglio del 2019, giorni in cui è stato ufficializzato l’acquisto del francese.

È stato Paolo Maldini a credere ciecamente in lui e ad investire una somma importante – 20 milioni di euro – per strapparlo al Real Madrid. Nessuno tre anni fa credeva nel colpo del DT rossonero, in rosa c’era Ricardo Rodriguez e spendere così tanti soldi per un giovane, scaricato di fatto dai blancos non aveva senso. Era questo, almeno, il pensiero di molti ma Maldini non ha avuto alcun dubbio, volando ad Ibiza e portandosi con se il giocatore. Ha scommesso forte su Theo Hernandez.

Il francese in questi mesi, è cresciuto tantissimo, diventando di fatto il miglior interprete del ruolo in Italia e forse in tutta Europa. Pochi calciatori hanno la sua intelligenza tattica, la sua classe e la sua abilità nel saltare l’uomo. Theo Hernandez migliora di giorno in giorno. Le lacune difensive in questa stagione (Chelsea a parte ma la squadra era in dieci) sono praticamente scomparse.

Milan, tutti pazzi per Theo Hernandez

Oggi Theo Hernandez è diventato un punto fermo del Milan e della Nazionale francese. La sua crescita è costante. Il gol messo a segno contro l’Atalanta, lo scorso campionato, ha fatto venir giù San Siro. Il fresco 25enne sta davvero vivendo un momento magico: fuori e dentro dal campo. E’ diventato papà, ha vinto lo Scudetto con il Milan e in queste partite indosserà anche la fascia da capitano al braccio.

Hernandez è certamente uno dei giocatori più amati al Milan e il bagno di folla di oggi al Milan Store di San Siro per uno speciale ‘Meet & Greet’ con i tifosi ne è una prova. I sostenitori delle altre squadre lo amano decisamente meno ma per i campioni d’altronde è così. Foto e autografi, con tanti bambini, mamme e figli. Theo Hernandez è amato davvero da un popolo intero.

Milan-Hernandez, futuro in rossonero

Come scritto più volte, il rapporto tra Paolo Maldini e Theo Hernandez è fantastico. Non è un caso che il terzino sia stato tra i primi a credere nel progetto Milan. Lo scorso febbraio ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2026 e le offerte delle grandi squadre, Psg su tutte, non sono certo mancate. Il legame col Milan è forte e lo dimostra anche la collezione streetwear, in cui il terzino francese rossonero compare in versione “Super Hero”, circondato da rotaie, ingranaggi e vapore.

Stasera il suo nome lo ha scritto su tante maglie e anche sul muro rossonero. I tifosi sognano che fra un paio d’anni arrivi anche un’altra firma, quella sul contratto. Al Milan e a Milano Theo Hernandez sta bene. E’ chiaramente prematuro parlare di rinnovo ma se la squadra di Pioli dovesse continuare a crescere, diventando competitiva anche in Europa, una sua permanenza sarebbe più facile. Theo Hernandez è un vero treno e non ha alcuna intenzione di fermarsi, il Milan dovrà essere bravo a correre veloce tanto quanto il suo campione.