Firma UFFICIALE, i 90 milioni che mandano KO la Juve

Affare ormai ufficiale, c’è la firma: per la Juventus un problema che vale 90 milioni di euro

Un valzer di nomi che rischia di complicare il mercato della Juventus. Perché i bianconeri da tempo sono sulle tracce di Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano, nonostante un ruolo di primo piano nel Chelsea, spesso con la fascia di capitano al braccio, ha un contratto in scadenza nel 2023 con i londinesi e ancora non ha rinnovato il proprio contratto.

Proprio però per via di questa situazione contrattuale, anche il Barcellona sta seguendo con grande attenzione la situazione legata al centrocampista ex Napoli. Jorginho piace a Xavi e l’agente del calciatore sarebbe stato avvistato in Catalogna: un indizio chiaro su quello che è il futuro del centrocampista, da tempo appunto nel mirino dei bianconeri.

Juventus, il rinnovo di Zubimendi complica Jorginho

Il pressing del Barcellona potrebbe però farsi ancor più forte nelle prossime settimane anche per via delle notizie che arrivano da San Sebastian. Altro grande obiettivo per la mediana dei catalani era infatti Martin Zubimendi, classe 1999 della Real Sociedad. Il gioiellino della società basca, però, ha firmato un rinnovo contrattuale fino al 2027, con tanto di clausola da 90 milioni di euro. Una cifra record per il club, dello stesso valore di quella di Mo-Ali Cho, talentuoso gioiellino francese arrivato in estate dall’Angers.

La Real ha ufficializzato infatti il prolungamento contrattuale del giovane centrocampista. Rinnovo che quindi, visto anche il valore della clausola, va ad escludere il Barcellona dalla lista delle pretendenti. La situazione contrattuale dei catalani è palesemente complicata e appare difficile che i blaugrana possano arrivare a versare una cifra del genere. Più facile quindi accelerare su Jorginho, vista la situazione contrattuale, provando a battere appunto la concorrenza della Juventus. I bianconeri dunque dovranno cercare di anticipare i catalani. Questo il comunicato della Real Sociedad:

“Martin Zubimendi questa mattina ha rinnovato il suo contratto con la Real Sociedad, prolungando il vincolo con il club fino alla stagione 2026-27”.