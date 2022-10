Calciomercato Inter e Juventus, la doccia gelata arriva subito

Sia la Juventus che l’Inter puntano a rinforzare le rispettive difese per il futuro ma un possibile obiettivo comune si mette in salita. Le novità

La Juventus e l’Inter sembrano avere in questo momento obiettivi piuttosto lontani. Sia i bianconeri che i nerazzurri hanno fatto registrare qualche difficoltà in questo inizio di stagione ma con modalità e toni completamente diversi. La squadra di Inzaghi sembra infatti in via di guarigione grazie all’ultima intensa settimana di risultati positivi, mentre la truppa di Allegri vive una crisi profonda sia di gioco che di risultati. Le due grandi storiche rivali del calcio italiano inoltre, oltre a lottare spesso per gli stessi obiettivi, si ritrovano faccia a faccia anche in sede di calciomercato.

Al netto dei momenti differenti sia Juventus che Inter avrebbero bisogno di potenziare le rispettive difese e le prossime sessioni di mercato potrebbero venire in aiuto dei club che avrebbero anche un potenziale obiettivo in comune.

Calciomercato, il Manchester City dice ‘no’ ai corteggiatori di Akè: non ascoltano offerte a gennaio

L’Inter in particolare nelle ultime settimane è stata associata al nome di Nathan Akè, difensore olandese del Manchester City che lo scorso anno non ha trovato molto spazio, e che invece in questa stagione sembra entrato maggiormente nelle grazie di Pep Guardiola. Il 27enne difensore ex Chelsea sembrava destinato all’addio in estate ma l’accordo è saltato dopo che l’allenatore spagnolo ha insistito sulla sua permanenza.

Al netto delle tante opzioni difensive, compreso il nuovo arrivato Akanji, Akè è riuscito comunque ad emergere alla corte del tecnico catalano che lo sta premiando. Una situazione che cambia le carte in tavola anche dal punto di vista del mercato. Secondo quanto evidenziato da ’90min.com’ oltre all’Inter sull’olandese ci sarebbe anche la stessa Juventus, oltre a Paris Saint Germain e Bayern Monaco. La stessa fonte sottolinea però come il City non abbia alcuna intenzione di ascoltare le offerte per Ake, che nei giorni scorsi ha fatto sapere di essere più che felice di restare con il club britannico. Non è dunque in vendita a gennaio il difensore olandese con buona pace delle varie pretendenti, comprese le due italiane.