‘Rifiuto’ e nuova ipotesi: il futuro di Ronaldo cambia ancora

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad essere una tematica di grande attualità. CR7, a secco ieri in Europa League contro l’Omonia Nicosia, potrebbe anche salutare a gennaio ma una possibile destinazione si allontana

La stagione di Cristiano Ronaldo non è iniziata nel migliore dei modi. Il nuovo ciclo di ten Hag al Manchester United non si sposa benissimo con il fenomeno portoghese che ha vissuto una estate piuttosto calda e ricca di rumors su un possibile addio. La volontà di CR7 era quella di giocare la Champions League ma alla fine è rimasto ad Old Trafford, dove soprattutto nella prima fase ha raccolto tante panchine ed esclusioni. Recentemente Ronaldo si è finalmente sbloccato anche in Premier League col suo primo centro in campionato contro l’Everton, mentre lo score totale di stagione è fermo a due reti compresa quella contro lo Sheriff su rigore in Europa League.

Lo stato di forma di CR7 è in miglioramento, come sottolineato recentemente anche dallo stesso ten Hag, che a più riprese ha anche evidenziato come il cinque volte Pallone d’oro abbia saltato la preparazione, uno step fondamentale per chiunque. Intanto ieri Ronaldo è sceso in campo dal 1′ minuto in Europa League contro l’Omonia in casa ma senza andare a segno.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo di nuovo a secco: futuro in bilico e il ‘no’ (per ora) del Galatasaray

Un successo di misura al fotofinish in cui Ronaldo non ha messo il suo zampino e che torna a far riflettere su condizione e rendimento del calciatore che intanto è sempre al centro di rumors e voci di mercato che lo vorrebbero altrove già a gennaio. Nei giorni scorsi era tornata in auge l’ipotesi Galatasaray. Una pista raffreddata dai media locali che sottolineano come il club turco non sia interessato a Ronaldo per gennaio, anche se non vanno escluse mosse a fine stagione.

Al netto di accostamenti tra il portoghese e la società turca il vicepresidente del club di Istanbul, Metin Ozturk, pare aver raffreddato la cosa con alcune dichiarazioni riportate da ‘Fotomac’: “Prima del trasferimento di Cristiano Ronaldo, dovremmo parlare di sistema e pianificazione. Opportunità e necessità devono incontrarsi. Ronaldo non è nella nostra agenda quest’anno, ma il Galatasaray è un club che rappresenta la Turchia in Europa”.

Parole che sembrano chiudere per il momento la questione CR7 nell’immediato ma che con pianificazione futura potrebbero anche far presagire una riapertura più avanti, qualora il calciatore non lasciasse Manchester a gennaio.