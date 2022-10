PAGELLE E TABELLINO Betis-Roma 1-1: Belotti alza la cresta, Matic confuso

Le pagelle e il tabellino di Betis-Roma, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League

Serviva vincere ma la Roma ancora una volta non riesce a essere concreta e al Benito Villamarin contro il Betis finisce 1-1. Un gol di Canales nel primo tempo, con deviazione decisiva di Ibanez, porta in vantaggio gli spagnoli e mette in salita la partita per i giallorossi.

Nella ripresa pareggia i conti Belotti su assist di Camara, ma la Roma non riesce a trovare poi il guizzo per vincerla. Queste le pagelle del match:

BETIS:

Bravo 6- Non può nulla sul gol, per il resto mai chiamato in causa

Ruibal 5.5- Corre molto ma lascia molto spazio sul suo lato e fatica spesso a stare dietro alle accelerazioni di Spinazzola.

Pezzella 6.5- Molto bravo nel limitare Abraham, entra duro quando deve e sfrutta molto il fisico.

Luiz Felipe 6- Insieme al compagno di reparto Pezzella è bravo e attento in copertura, soprattutto sulle palle alte. Poteva fare di più sul gol di Belotti.

Miranda 5.5- Zalewski nella ripresa lo mette in difficoltà e lo appesantisce di un giallo. Sale molto poco a sostenere le azioni offensive. (86′ Moreno S.V.)

Guardado 5- Male in palleggio, cosa strana per uno con le sue qualità. Perde molti palloni e fa molti falli. (79′ Carvalho S.V.)

Akoukou 6.5- Dà una grande mano alla difesa utilizzando il fisico.

Joaquin 5.5- Pochi palloni toccati, per questo motivo non riesce a mettere in mostra la sua tecnica. Nascosto. (69′ Luiz Henrique 5.5- Dopo la prestazione dell’andata ci si aspettava molta più pericolosità da parte sua, invece si vede poco)

Canales 7- Forse il giocatore con maggiore tecnica nella squadra spagnola e lo dimostra in campo. Trova il gol con una fortunata deviazione, ma inventa calcio giocando palloni deliziosi per i compagni. (81′ Rodriguez S.V.)

Rodri 5.5- Si vede troppo poco per uno con le sue caratteristiche, fa il compitino.

Willian José 5 – Praticamente un fantasma, non si vede quasi mai e tocca davvero pochi palloni. Annullato da Smalling. (69′ Borja Iglesias 6- Duello fisico intenso con Mancini ma non si rende pericoloso).

All. Pellegrini 6- Squadra molto bene organizzata la sua che sicuramente trova il gol in maniera fortunosa. Un punto che regala la qualificazione aritmetica al prossimo turno.

ROMA

Rui Patricio 6- La deviazione lo spiazza in occasione del gol, poi non deve mai intervenire.

Mancini 5.5- Non riesce più a contenersi, bene in chiusura ma spesso è davvero troppo irruento. Prende un’ammonizione inutile per proteste.

Smalling 6.5- Come sempre è la colonna portante della retroguardia giallorossa. Un muro che guida anche i compagni e li aiuta a fare bene.

Ibanez 6- Bene in copertura, soprattutto negli anticipi. Ma a volte si distrae e impegna i compagni.

Zalewski 6- Primo tempo in cui fa tanta fatica, nella ripresa è ordinato e cresce mettendo in difficoltà Miranda.

Cristante 6- Dopo un primo tempo altalenante cresce molto e aiuta i suoi recuperando tanti palloni.

Matic 4.5- Gioca un primo tempo molto confuso, perde molti palloni e ricorre spesso al fallo. Mourinho lo toglie a inizio ripresa. (46′ Camara 7- Entra e fa cambiare subito ritmo alla Roma. Serve l’assist per il gol del pari di Belotti).

Spinazzola 5.5- Con le sue accelerazioni mette in difficoltà spesso la difesa avversaria, ma sbaglia troppi palloni, come in occasione del gol del Betis. (68′ Vina 6- Senza infamia né lode, gestisce senza sbagliare).

Pellegrini 5.5- Spento rispetto al solito, ha poche idee sulla trequarti offensiva e non inventa come sa fare. (86′ El Shaarawy S.V.)

Abraham 5- L’impegno ce lo mette, ma si vede che non è in condizione soprattutto a livello mentale. Sbaglia troppi palloni lì davanti.

Belotti 7- Dopo il gol annullato per millimetri nel finale di primo tempo, a inizio ripresa segna una rete fondamentale per il cammino in Europa giallorosso. In campo mette sempre tanta voglia e sacrificio. Sta crescendo e si vede. (75′ Bove S.V.)

All. Mourinho 6- L’atteggiamento è quello giusto, la voglia di fare bene c’è, ma manca sempre la concretezza in attacco. Un buon pareggio, ma serviva la vittoria. Ora non si può più sbagliare.

Arbitro: Sidiropoulos 6- Buona gestione della partita, forse manca qualche cartellino

Betis-Roma, il tabellino del match

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda (87′ Moreno); Guardado (80′ Carvalho), Akoukou; Joaquín (69′ Luiz Henrique), Canales (81′ Rodriguez), Rodri; Willian Jose (69′ Borja Iglesias). All. Pellegrini

ROMA (3-4-1-2) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic (46′ Camara), Spinazzola (71′ Vina); Pellegrini (88′ El Shaarawy); Abraham, Belotti (76′ Bove). All. Mourinho

Abitro: Tasos Sidiropoulos (GRE)

Var: Agelos Evangelou (GRE)

Ammoniti: 30′ Guardado, 30′ Joaquin, 35′ Matic, 43′ Mancini, 57′ Camara, 90′ Rodri

Espulsi:

Marcatori: 34′ Canales, 53′ Belotti