Sarri ne ha per tutti: “Arbitro non all’altezza. Cosa può dare il Qatar al calcio mondiale?”

Maurizio Sarri ne ha per tutti nel post partita di Lazio-Sturm Graz: “Arbitro non al livello della competizione”

La sfida di Europa League tra Lazio e Sturm Graz è stata indirizzata dalla decisione dell’arbitro di rifilare un cartellino rosso a Manuel Lazzari: nonostante l’inferiorità numerica, però, i biancocelesti sono riusciti a non perdere.

Maurizio Sarri ha commentato l’accaduto ai microfoni di ‘Sky Sport’: “L’episodio fa parte del contesto di partita in cui l’arbitro è riuscito a fare innervosire tutti. L’arbitro non era palesemente al livello della competizione e ci abbiamo fatto le spese noi. Resta una bella prestazione a livello caratteriale, ci spiace per il risultato ovviamente”. Insomma, il tecnico della Lazio si prende gli aspetti positivi dalla prestazione espressa dai suoi uomini, ma non nasconde l’insoddisfazione riguardo la direzione di gara. “È un bel punto di partenza per i miglioramenti che vogliamo vedere, la squadra in questo momento ha un’anima. Si vede in tutti quelli che giocano e in quelli che entrano”.

Lazio, Sarri senza freni: “Cosa può dare il Qatar al calcio mondiale?”

Maurizio Sarri ha risposto alle domande dopo il pareggio della Lazio contro lo Sturm Graz. “Dove possiamo migliorare? Nella partecipazione totale, in questa voglia di stare dentro la partita, di essere continui in questo livello di concentrazione e determinazione”. Una crescita evidente nella sua squadra, che si sta togliendo diverse soddisfazioni in campionato.

Riguardo all’evidente miglioramento delle sue squadre al secondo anno, poi, il tecnico di Bagnoli ha dichiarato: “Su 22 giocatori ne abbiamo cambiati 6 o 7, ma la base di ragazzi è rimasta e quindi siamo partiti con un livello più avanzato. In Italia si ha un concetto dell’allenatore un po’ particolare, si pensa che uno arriva e in una settimana la squadra deve giocare in un certo modo. Sentivo un’intervista a Klopp dove diceva che un allenatore prima dei due anni non va giudicato, questa è la mentalità che hanno in Inghilterra”.

Infine, Maurizio Sarri ha parlato della sosta che dovrà essere affrontata tra novembre e dicembre per lasciare spazio al Mondiale. “Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse cosa può dare il Qatar al calcio mondiale per metterci in questa difficoltà. Io non sono preoccupato, comunque, perché so che i numeri della mia squadra sono migliori delle altre”.