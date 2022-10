Inzaghi adesso gongola: due ‘nuovi’ acquisti per la rimonta

Super Inter a Barcellona e qualificazione agli ottavi di Champions League più vicina. Le buone notizie però non finiscono per Simone Inzaghi

Un 3-3 che vale oro per l’Inter nel catino del Camp Nou, nonostante qualche rimpianto per una mancata vittoria che sarebbe valsa la matematica certezza del passaggio del turno.

La squadra nerazzurra sciorina una grande prestazione nella tana del Barcellona, guadagnandosi il match point per gli ottavi di Champions tra due settimane in casa contro il Viktoria Plzen, assolutamente da non sprecare dopo quanto seminato nelle due decisive sfide contro gli uomini di Xavi. Simone Inzaghi dopo le sbandate delle scorse settimane ha ripreso in mano la sua Inter: tre vittorie consecutive tra campionato e coppa, che hanno rimesso in carreggiata Skriniar e compagni. Adesso l’obiettivo è scalare la classifica anche in Serie A e ricucire il distacco dal vertice e dalle altre big.

Ieri sera nella notte del Camp Nou a fare la voce grossa è stato Lautaro Martinez, che con una prodezza delle sue ha ritrovato la rete smarrita dopo 43 giorni di astinenza. Positva ancora una volta la prova in coppia con il ‘Toro’ di Dzeko, sempre prezioso quanto viene chiamato in causa da Inzaghi. Ma le buone notizie non finiscono qui per l’allenatore piacentino, soprattutto per quanto concerne il reparto d’attacco. Procede spedito ormai il recupero di Lukaku e Correa, rimasti a Milano per proseguire nella tabella di recupero dai rispettivi infortuni. Negli ultimi giorni ci sono stati dei miglioramenti significativi sia del belga che dell’argentino, che hanno forzato un po’ i carichi lavorando anche con intensità con la palla.

Inter, Inzaghi esulta: Lukaku e Correa (quasi) pronti al rientro

C’è sempre massima cautela sul ritorno in campo, considerando anche il Mondiale di novembre dove sia Lukaku che Correa saranno protagonisti. Per questo i due giocatori e lo staff medico interista, insieme ovviamente a Inzaghi, non rischieranno nulla e il via libera già per la Salernitana arriverà soltanto con tutte le rassicurazioni del caso. Decisivi ovviamente saranno i prossimi allenamenti da qui a sabato, con l’ex Chelsea e il ‘Tucu’ che hanno comunque chance di strappare la convocazione già per li lunch match di domenica alle 12.30 contro la squadra campana. Altrimenti, il loro rientro slitterebbe alla settimana successiva in vista della trasferta di Firenze che precederà il fondamentale incrocio di Champions League con il Viktoria. Un po’ più indietro è invece Marcelo Brozovic, che potrebbe punterebbe comunque a ritornare in gruppo per la gara del ‘Franchi’ contro i viola di Italiano.