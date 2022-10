Furia giallorossa e doppia bocciatura: game over totale

La squadra di Jose Mourinho è sotto. I tifosi giallorossi non hanno dubbi su chi siano il colpevole

Si è chiuso con la Roma sotto di una rete il primo tempo contro il Betis. I giallorossi di Jose Mourinho giocano bene ma sono gli spagnoli a trovare il gol del vantaggio, nel match valevole per la quarta giornata di Europa League.

E’ di Canales la rete che sblocca la partita: tiro da fuori del calciatore di Manuel Pellegrini, nettamente deviato da Ibanez, che batte un incolpevole Rui Patricio. L’azione che ha portato all’uno a zero del Betis non è per nulla andata giù ai tifosi giallorossi che hanno pesantemente criticato Spinazzola, ritenuto il principale responsabile del gol subito. Da un suo passaggio in orizzontale, intercettato, è, infatti, nato il vantaggio spagnolo.

Tante le critiche all’esterno di Jose Mourinho. Su Twitter l’ex Juventus è finito nel mirino dei sostenitori della Roma anche per i troppi cross sbagliati.

Non viene risparmiato nemmeno Matic, autore dell’ennesima prova poco convincente, e non proprio perfetto in occasione del gol preso. Anche in questo i cinguettii degli utenti lasciano pochi dubbi. Proprio l’ex Manchester United viene sostituito da Mourinho a fine primo tempo.

#Spinazzola, ripeti insieme a me Palla in orizzontale in mezzo al campo mai

Palla in orizzontale in mezzo al campo mai

Palla in orizzontale in mezzo al campo mai

Palla in orizzontale in mezzo al campo mai

Palla in orizzontale in mezzo al campo mai#BetisRoma — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) October 13, 2022

Non ricordo una partita decente di spinazzola da tempo immemore — Fab (@Fab809_) October 13, 2022

Penso che la peggiore sfiga della roma negli ultimi annia sia stata la manca plusvalenza post europeo di spinazzola — Mat (@scr_Mat) October 13, 2022

bel passaggio spinazzola daje — lavi (@zanviolo) October 13, 2022

Spinazzola ex giocatore al momento — Dartin Mahlin 🏆 (@s1mo80) October 13, 2022

Quello che stanno facendo Spinazzola e Matic è roba da Zeman 2.0 con Dodò e Tachtsidis — PellegrEnza III (@DefinitelyPolla) October 13, 2022

Quanti gol ci ha fatto prendere così Spinazzola? — Bufalo🐃 (@KBufalo91) October 13, 2022

Spinazzola non sa fare un cross decente #BetisRoma — giada (@hgiadah) October 13, 2022

Spinazzola dopo avergli regalato la partita di andata ha deciso di regalargli anche questa. — mary__asr 🤍 (@sulfinale_) October 13, 2022

Spinazzola è una roba che ad oggi fa veramente venire il voltastomaco — Vincenzo Pecchia (@VincenzoPecchi1) October 13, 2022

Matic e Cristante insieme a centrocampo pic.twitter.com/xC4ga88rBH — Zano (@ZanoMind) October 13, 2022

Centrocampo Matic Cristante be like = avversario al limite dell'area sempre libero di tirare/passare. Sono pieno di sta cosa — Andrea 💫 (@heavy_il) October 13, 2022