DIRETTA Europa League, Betis-Roma | Segui la cronaca LIVE

Dopo la vittoria in campionato contro il Lecce, la Roma vola a Siviglia per affrontare il Betis nella quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League

I tre punti conquistati contro il Lecce, ridotto in dieci per l’espulsione di Hjulmand, sono stati un toccasana per la Roma. Adesso, è pronta a rituffarsi in Europa League per sfidare il Betis nella quarta giornata della fase a gironi.

Sette giorni fa, gli uomini di Manuel Pellegrini hanno sbancato lo stadio ‘Olimpico’ di Roma col risultato di 2-1 grazie al gol di testa nel finale di Luiz Henrique, ribaltando così la gara dopo il rigore realizzato da Paulo Dybala e la rete del momentaneo pareggio di Guido Rodriguez. A punteggio pieno nel raggruppamento C, gli spagnoli possono chiudere questa sera il discorso qualificazione. Ma, di contro i giallorossi hanno assoluta necessità di conquistare un risultato positivo per non perdere ulteriore terreno dal secondo posto, attualmente occupato dal Ludogorets, distante un solo punto e con la possibilità di conquistarne tre questa sera contro il fanalino di coda HJK Helsinki. Crocevia europeo di vitale importanza, dunque, per la squadra allenata da José Mourinho che, però, non potrà contare sullo squalificato Nicolò Zaniolo, espulso all’andata, e sull’infortunato Paulo Dybala. Per quest’ultimo, il 2022 con la Roma pare essere già finito. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Benito Villamarin’ di Siviglia.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS-ROMA

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guardado, William Carvalho; Joaquin, Canales, Rodri; Willian José. All. Pellegrini

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All. Mourinho

ARBITRO: Anastasios Sidiropoulos (Grecia)

CLASSIFICA GRUPPO C: Betis 9 punti; Ludogorets 4; Roma 3; HJK Helsinki 0