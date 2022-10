DIRETTA Conference League: Fiorentina-Hearts 3-0 | Gonzalez, è tris LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Fiorentina-Hearts, gara della quarta giornata della fase a gironi di Conference League

Letteralmente devastata dalla Lazio nello 0-4 di lunedì sera, la Fiorentina scende in campo oggi pomeriggio nella gara di ritorno della sfida contro gli Hearts, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. La pesante sconfitta in campionato ha fatto tornare d’attualità le discussione sulla sterilità offensiva della Viola, che sembrava essere scomparsa nella vittoria per 3-0 in casa degli scozzesi della scorsa settimana.

Un successo che ha consentito alla squadra allenata da Vincenzo Italiano di proiettarsi al secondo posto nel girone, scavalcando proprio i britannici e portandosi a tre punti di svantaggio dall’Istanbul Basaksehir. Oltre al lungo degente Castrovilli, il mister viola dovrà fare a meno anche dell’infortunato Sottil, ancora alle prese con il mal di schiena, ma potrà invece contare su Martinez Quarta, nonostante la frattura al naso. Ancora in corsa per la qualificazione, gli ospiti avranno bisogno di un’impresa per riconquistare il secondo posto e diventare così gli unici artefici del proprio destino. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio “Artemio Franchi” in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Hearts

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Kouame. All. Italiano

HEARTS (4-3-3): Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Devlin, Haring, Grant; Forrest, Humphrys, McKay. All. Neilson

CLASSIFICA GRUPPO A: Istanbul Basaksehir 7 punti; Fiorentina 4; Hearts 3; RFS 2.