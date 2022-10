Stipendio più che triplicato: il Milan non se lo lascerà scappare

Il Milan accelera per la firma di un big: incontro fissato la prossima settimana e nuova offerta in arrivo. Tutti gli aggiornamenti

“Vorremmo farlo prima del Mondiale, anzi volevamo farlo un anno fa e poi sei mesi fa. Però ci devono essere le condizioni per procedere. L’idea è di farlo prima della sosta per il Mondiale, vedremo cosa succederà”.

Il Milan ha fretta e, come annunciato da Maldini, vuole chiudere al più prestito il rinnovo di Rafael Leao. “Pioli è un protagonista assoluto di questi anni, l’idea è di continuare insieme a lungo. Ci troveremo presto per programmare un futuro che non è assolutamente in discussione”. Mentre il futuro di Pioli non è affatto in discussione, e un ulteriore rinnovo è solo una formalità, va ancora trovata l’intesa con l’entourage del gioiello portoghese. I top club europei sono alla finestra e il club rossonero vuole blindare subito l’esterno. Dalla dirigenza all’allenatore, tutti vogliono la firma della propria stella al più presto: “Leao gioca bene nel campionato italiano e lui è contento di questo, mi sembra la cosa più importante”, ha recentemente dichiarato Pioli. Da Milanello continuano ad arrivare segnali nei confronti del giocatore e del suo entourage, e nei prossimi giorni è attesa una nuova accelerata da parte di Maldini e Massara.

Calciomercato Milan, incontro e nuova offerta a Leao

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, martedì o al massimo mercoledì ci sarà un nuovo appuntamento tra la dirigenza del Milan e l’entourage di Leao. Un faccia a faccia che potrà essere determinante: il club rossonero è disposto ad aiutare Leao a saldare il debito con lo Sporting e offrirgli un quinquennale da 5 milioni l’anno. Più dei 4,5 della proposta precedente, ma non i 7 che chiede il giocatore, per un nuovo stipendio che sarebbe comunque più che triplicato (quello attuale è di circa 1,5 milioni). Tuttavia, il credito che lo Sporting vanta su Leao e il Lille ammonta a circa 19,5 milioni. Il Milan, riferisce il quotidiano, sarebbe pronto a sostenere il giocatore nel pagamento della quota che gli compete, circa la metà del totale. Un ulteriore sforzo che potrebbe convincere definitivamente il portoghese ad accettare l’ultima offerta dei rossoneri. Sono giorni decisivi sul fronte Leao.