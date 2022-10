Tiago Pinto su Mourinho: “Parole non comode da commentare”

Le dichiarazioni del dirigente dei giallorossi prima dell’inizio del match di Europa League, in Spagna

Prima del calcio d’inizio di Betis-Roma, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, ha parlato Tiago Pinto.

Il General Manager dei giallorossi ha parlato di calciomercato e di come sia complicato per le squadre italiane competere con le super potenze europee. Si fa dunque riferimento alle dichiarazioni di ieri di Mourinho che parlava di ricchi e poveri nel mondo del calcio: “Non sarà molto comodo per me commentare le sue parole. Nel calcio si vada oltre la semplice dimensione economica, altrimenti ogni anno Manchester City e Psg vincerebbero la Champions – afferma Pinto a Sky Sport – e negli ultimi anni non è successo. La nostra proprietà lavora tanto e parla poco. Il lavoro che facciamo sul mercato rappresenta il 30%, il resto è quello sul campo dove abbiamo tanto da migliorare”.

Europa League obiettivo concreto – “Giocare giovedì e domenica ti mette in difficoltà – prosegue Pinto -, ma fa parte del nostro lavoro. Per noi la coppa è un obiettivo, come abbiamo dimostrato lo scorso anno. Vogliamo andare avanti, mettendoci tutte le nostre energie per farlo. La storia europea della Roma ci rende orgogliosi e vogliamo tornare su quei livelli”.