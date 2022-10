Inter, c’è un bocciato eccellente al Camp Nou: “Non mi è piaciuto per niente”

Il giorno dopo Barcellona-Inter, non solo sorrisi per i nerazzurri: la grande serata del Camp Nou lascia in eredità una bocciatura

La partita andata in scena ieri sera al Camp Nou, per l’Inter, genera sensazioni contrastanti. Alla vigilia, in molti, nell’ambiente nerazzurro, avrebbero forse firmato una cambiale in bianco per uscire da Barcellona con un pareggio. Il come però il 3-3 è maturato, paradossalmente, può lasciare un pizzico di amaro in bocca e qualche rimpianto.

Inter capace di rimontare e per ben due volte in vantaggio, la seconda all’89esimo, con Gosens, con il pass per gli ottavi quasi in tasca. Il nuovo pari di Lewandowski, poco dopo, e poi la clamorosa palla qualificazione fallita da Asllani al 95esimo. In generale, però, è una compagine nerazzurra che esce promossa con voti altissimi dalla trasferta in Catalogna e con il destino tra le proprie mani. Tra due settimane, a San Siro, con il Viktoria Plzen, match point per passare alla fase a eliminazione diretta. Inzaghi ha ritrovato consapevolezze che sembravano perdute, la sua Inter si è dimostrata in grado di essere competitiva per traguardi molto alti. Ma non tutti hanno strappato la sufficienza in pagella.

Inter, Onana non convince: “Poteva fare di più”

Nei commenti del giorno dopo, finisce nel mirino Onana. Il portiere camerunense si è reso protagonista di qualche intervento rivedibile per il quale si poteva pagare dazio. A ‘Radio Radio’, il giornalista di ‘SportMediaset’, Sandro Sabatini, spiega che, almeno per il momento, non si può considerare l’ex Ajax al livello dei grandi interpreti del ruolo in nerazzurro: “Se penso a Zenga, Pagliuca, Toldo, Julio Cesar, Handanovic, dico che Onana non è di questi. Non è di questo livello, non è un campione, però dopo il primo gol fa impressione come lui sia dentro la squadra e la ricarichi. La personalità ce l’ha, mentre lo stile è il contrario di quello che si insegna in Italia e in Europa, è abbastanza grezzo. L’Handanovic dei bei tempi è superiore ad Onana, con questo Handanovic però è normale l’avvicendamento”. Ci va ancora più pesante Nando Orsi: “Non è un portiere tecnicamente straordinario, ma ha grande reattività e personalità. Nonostante tutto è entrato dentro l’ambiente, però devo dire che ieri sera non mi è piaciuto per niente. Sul primo gol qualcosa in più poteva fare, ha fatto qualche parata teatrale, ha uno stile che non mi piace”.