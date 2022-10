Serie A, ufficiale l’arbitro di Torino-Juve: le designazioni della 10ª giornata

In attesa di assistere agli ultimi match delle italiane tra Champions, Europa e Conference League, svelato il programma del weekend

Puntuali come ogni settimana, sono state diramate tutte le designazioni arbitrali della giornata numero dieci in Serie A. In vista del prossimo turno, chiaramente i riflettori saranno puntati soprattutto sul derby della Mole, in programma sabato 15 ottobre alle 18.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino.

Dopo la sconfitta cocente di ieri pomeriggio in Champions League contro il Maccabi Haifa in Israele, Massimiliano Allegri non può davvero più permettersi altri risultati negativi. La sua Juventus in campionato nell’ultima giornata ha peraltro perso il big match di San Siro contro il Milan, sprofondando sempre più in classifica.

In occasione del derby contro il Torino di Ivan Juric, chiamato ad un riscatto dopo un periodo poco brillante, sarà l’arbitro Maurizio Mariani a dirigere la gara. Il fischietto della sezione di Aprilia verrà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Colarossi, mentre Santoro sarà il IV uomo. Var affidato e Di Paolo con Carbone AVar.

Serie A, le designazioni arbitrali della 10ª giornata

Per quanto riguarda gli altri incontri di giornata, test importante per Marcenaro designato come arbitro di Atalanta-Sassuolo. Sacchi dirigerà poi la sfida tra Inter e Salernitana, mentre a Massa è stato affidato l’incontro tra Verona e Milan. Cosso, infine, per Napoli-Bologna. Queste tutte le designazioni della decima giornata:

EMPOLI – MONZA Sabato 15/10 h. 15.00

RAPUANO

BOTTEGONI – SCATRAGLI

IV: PEZZUTO

VAR: ORSATO

AVAR: MARINI

TORINO – JUVENTUS Sabato 15/10 h. 18.00

MARIANI

BACCINI – COLAROSSI

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

ATALANTA – SASSUOLO Sabato 15/10 h. 20.45

MARCENARO

COSTANZO – PASSERI

IV: SANTORO

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO S.

INTER – SALERNITANA h. 12.30

SACCHI

ROSSI L. – DI GIOIA

IV: PICCININI

VAR: MARINI

AVAR: GIALLATINI

LAZIO – UDINESE h. 15.00

COLOMBO

IMPERIALE – DI IORIO

IV: MARINELLI

VAR: IRRATI

AVAR: MUTO

SPEZIA – CREMONESE h. 15.00

MANGANIELLO

BERCIGLI – CECCONI

IV: GUALTIERI M.

VAR: NASCA

AVAR: DI MARTINO

NAPOLI – BOLOGNA h. 18.00

COSSO

RASPOLLINI – AFFATATO

IV: AYROLDI

VAR: VALERI

AVAR: ABBATTISTA

H. VERONA – MILAN h. 20.45

MASSA

BRESMES – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – ROMA Lunedì 17/10 h. 18.30

DI BELLO

VALERIANI – MARGANI

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: PERETTI

LECCE – FIORENTINA Lunedì 17/10 h. 20.45

MASSIMI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: DOVERI

VAR: GUIDA

AVAR: TEGONI