VIDEO CM.IT | Mourinho show in allenamento con i giornalisti. Zaniolo a parte

A Trigoria allenamento di rifinitura prima della partenza per Siviglia: nella parte aperta ai media lo Special One ha seguito gli ultimi minuti della seduta con i giornalisti

Il solito José Mourinho. A Trigoria è andato in scena l’ultimo allenamento prima della partenza della Roma per Siviglia, dove domani sera affronterà il Betis nella partita che per i giallorossi sarà da dentro o fuori. In caso di sconfitta, i capitolini saluteranno il primo posto nel girone definitivamente e metteranno a serio rischio anche il secondo.

Anche un pareggio sarebbe rischioso per la Roma, sperando comunque che l’Helsinki faccia risultato con il Ludogorets. Il momento è complicato soprattutto per le assenze, visto che mancherà Paulo Dybala e anche Nicolò Zaniolo per squalifica. Il classe ’99 si è allenato oggi in regime differenziato con un preparatore atletico su un altro campo. Durante il riscaldamento ha attraversato il campo salutando i compagni e trasferendosi sul campo adiacente.

Nessun infortunio comunicato per Zaniolo, che comunque non sarebbe stato a disposizione. Out ovviamente Dybala, insieme a Karsdorp che in questi ultimi due giorni si era allenato parzialmente con il gruppo. Prima dell’inizio della seduta Mourinho si è fermato inoltre con Mady Camara, insieme al vice Foti e Volpato. Lo Special One gli ha spiegato alcuni movimenti tecnici nel calciare il pallone, ma soprattutto un messaggio ben chiaro, in francese: “Le technique ici et ici”, indicando prima i piedi e poi la testa.

🔴 #Mourinho a colloquio con #Camara (gli altri sono Foti e Volpato): “Le technique ici et ici”, spiega il mister portoghese al centrocampista guineano indicando prima i piedi e poi la testa💪👏#BetisRoma #ASRoma @calciomercatoit pic.twitter.com/xxc7U7HZ1i — Francesco Iucca (@francescoiucca) October 12, 2022

Roma, le ultime sule condizioni di Dybala e Zaniolo

Nei 15 minuti aperti ai media, Mourinho ha poi cominciato a fare il countdown ad alta voce verso i giornalisti: “Tre minuti, due minuti, un minuto”. E gli ultimi 120 secondi li ha seguiti tutti appoggiato alle transenne insieme appunto ai cronisti presenti, tra cui quello di Calciomercato.it. Bocca cucita sulle condizioni di Dybala, che nel pomeriggio svolgerà la risonanza magnetica.

L’assenza di Celik, oltre che dell’argentino, di Karsdorp e di Zaniolo, costringerà Mourinho a pensare a delle soluzioni alternative, soprattutto considerando che tanti giocatori sono spremuti, in primis i centrocampisti e i difensori. Con il Lecce è partito Vina dall’inizio, ci sarà molto probabilmente chance per Zalewski magari a destra. Il ballottaggio che si rinnoverà è quello tra Abraham e Belotti, nessuno dei due in grande forma realizzativa. Per andare avanti in Europa bisognerà invertire la tendenza assolutamente da domani alle 18.45.