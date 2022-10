Calvario Di Maria: la data del rientro spaventa Allegri

Nuovo stop per Angel Di Maria, ko nella disfatta della Juventus in Champions League contro il Maccabi Haifa. Allegri trema per il fantasista argentino

Piove sul bagnato in casa Juventus. Alla figuraccia contro il Maccabi Haifa, si aggiunge il nuovo stop accusato da Angel Di Maria nel primo tempo dl match di Champions League.

La squadra bianconera rischia anzitempo di salutare in anticipo la competizione europea più importante e di perdere per alcune settimane l’alfiere principe dello scacchiere di Massimiliano Allegri. Dopo 24 minuti la resa del fantasista argentino: tenta uno scatto nella metà campo avversaria su una ripartenza, ma alza subito in braccio verso la panchina rendendosi conto di un fastidio nella parte posteriore della coscia. Cambio immediato lasciando il posto a Milik, prima di sedersi sconsolato in panchina e assistere inerme alla disfatta della ‘Vecchia Signora’.

Non si può certo ritenere fortunata al momento l’avventura dell’ex Paris Saint-Germain sotto la Mole, dopo i problemi all’adduttore accusati in precedenza e che gli hanno fatto saltare quattro partite. A queste, si aggiungono le due giornate di squalifica rimediate dopo l’espulsione diretta sul campo del Monza per la brutta reazione nei confronti di Izzo. Adesso il guaio è al bicipite femorale della coscia destra e rischia di tenerlo fuori per diverse partite tra campionato e Champions League. Nelle prossime ore ci saranno tutti gli accertamenti del caso al ritorno a Torino della squadra, con il ‘Fideo’ che potrebbe restare ai box per 3-4 settimane.

Juventus, infortunio Di Maria: l’argentino rischia un nuovo e lungo stop

Una tegola non di poco conto per Allegri, considerando anche il momento di massima crisi della formazione bianconera, a un passo dall’eliminazione ai gironi di Champions League e già lontana dieci punti in campionato dal Napoli capolista. Di Maria – anche se non al top della condizione – aveva dimostrato comunque di poter accendere la luce nell’undici juventino, come dimostrato una settimana fa nella gara d’andata contro il Maccabi nel quale aveva regalato tre assist decisivi per i gol di Rabiot e Vlahovic.

Adesso il nuovo stop, che rischia di compromettere definitivamente la prima parte di stagione dell’argentino e con Allegri che si augura di riaverlo a disposizione prima della lunga sosta per il Mondiale. E’ ovvio che il ‘Fideo’ cercherà di non peggiorare la situazione in vista della rassegna iridata, di evitare ricadute fatali e affrontare la situazione con la massima cautela. Se ne saprà di più nei prossimi giorni sui tempi di recupero, con Di Maria che oltre alla sfida contro l’ex Benfica in Champions rischia anche di marcare visita per il Derby d’Italia del 6 novembre all’Allianz Stadium con l’Inter. I guai non finiscono davvero mai per la Juventus e Allegri…