Champions, Inter e Napoli sognano gli ottavi: probabili formazioni e diretta tv

Dopo le sconfitte di Juventus e Milan nella prima giornata europea, questa sera toccherà alle altre due italiane scendere in campo

Un quarto turno da dimenticare sino a questo momento per le formazioni italiane in Champions League. Nella giornata di ieri, infatti, prima la Juventus è caduta inaspettatamente in casa del Maccabi Haifa nell’anticipo del pomeriggio, in serata invece è toccato al Milan soccombere a San Siro in un incrocio polemico con il Chelsea.

Quest’oggi saranno Inter e Napoli scendere in campo e lottare per un risultato positivo contro Barcellona e Ajax. Entrambe le squadre, considerata l’ottima posizione in classifica nei rispettivi gironi, avrebbero già l’opportunità di chiudere una volta per tutte il discorso qualificazione agli ottavi di finale di Champions.

Barcellona-Inter e Napoli-Ajax: le probabili formazioni

Iniziamo con il primo match di giornata, quello tra Napoli ed Ajax che dalle 18.45 si sfideranno al Diego Armando Maradona. All’andata non ci fu praticamente storia, con la squadra di Luciano Spalletti assoluta dominatrice della Johan Cruijff Arena per un larghissimo 1-6 finale in favore degli azzurri. Stasera ci si aspetta una reazione d’orgoglio da parte degli olandesi, contro un Napoli in stato di grazie e reduce dal poker in campionato contro la Cremonese. Agli azzurri basterà un pareggio per raggiungere gli ottavi con due giornate di anticipo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-AJAX

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Timber, Magallan, Bassey, Blind; Taylor, Klaassen, Alvarez; Berghuis, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder.

Dopo l’impresa di San Siro, l’Inter stasera dovrà difendersi dal clima infernale che si respirerà allo Spotify Camp Nou, complici le polemiche arbitrali di settimana scorsa. Per il Barcellona sarà una finale a tutti gli effetti, una gara da dentro o fuori nella settimana che porta al ‘Clasico’. Alla squadra di Inzaghi potrebbe andar bene anche un pareggio in vista delle ultime due giornate europee, ma solo in caso di vittoria si aggiudicherebbe il passaggio aritmetico agli ottavi.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-INTER

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; S. Roberto, Piqué, E. Garcia, M. Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro M. All. S. Inzaghi.

Barcellona-Inter e Napoli-Ajax: dove vederle in tv

Il match tra Napoli ed Ajax, in programma allo stadio Diego Armando Maradona alle 18.45, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252), oltre che in streaming su SkyGo, Now ed Infinity+.

Barcellona-Inter, gara in programma allo Spotify Camp Nou questa sera dalle 21.00, verrà trasmesso in esclusiva da Amazon Prime Video. In streaming la partita sarò visibile sull’app dedicata, mentre con Sky Q si potrà accedere all’applicazione solo se abbonati a entrambe le piattaforme.