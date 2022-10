Il nuovo Benzema continua a segnare: piace a Roma, Juve e Milan

Gouiri, continua a far gol con il Rennes. Il nuovo Benzema piace a Roma, Juve e Milan. Ma occhio a Real e Psg

Aveva (e probabilmente ha) i colori del Lione nel sangue. E che una scuola di livello come quella abbia buttato un po’, regalandolo, il talento di Amine Gouiri è qualcosa che i tifosi dell’Olympique non hanno ancora digerito. Probabilmente un errore in cogestione tra il presidente Aulas, il ds Juninho – bandiera del club – e Rudi Garcia, allora in panchina. Mettiamoci anche la pandemia, che ha cambiato la stagione agonistica e ridotto le occasioni per valutare meglio. E mettiamoci che il ragazzo, carattere tosto, indispettito dal poco spazio trovati rispetto alle attese, abbia fatto capire che in prestito non sarebbe andato. “O mi vendete o resto qui”.

Il Nizza si è infilato dentro questa diatriba e con 7 milioni ha fatto il colpo. Gouiri nella testa di chi tifa Lione e nei pensieri di chi lo ha giudicato tecnicamente, riconduce a Karim Benzema, non sono solo la storia nel vivaio del Lione e le origini franco algerini a spingare in questa direzione. Bisogna fare le debite e opportune proporzioni visto il mostro sacro che stiamo scomodando, ma il modo di intendere il ruolo di attaccante centrale è somigliante: Gouiri non riempie solo l’area quando serve (e in questo magari non ha la fisicità di altri colleghi) ma è un bomber… di regia, uno che sale, fa la sponda, è estremamente tecnico e pulito, nel gesto, nel dribbling, nello scarico.

Eppure nel 2017 il Lione lo aveva messo contratto per tre anni facendolo esordire il 19 novembre, nello 0-0 con il Montpellier (l’allenatore era ancora Genesio) e prolungandogli anche quell’accordo fino al 2021 nell’aprile successivo: 7 presenze in campionato in quella stagione, gli esordi in Europa League e in Champions nel 2019-2020, quando in Ligue 1 ne gioca una sola per un minuto (il tecnico è Rudi Garcia).

Calciomercato, Gouiri rimpianto a Lione che piace a tutte: dalla Juventus al Milan

Arriva il Nizza perché Patrick Vieira ha detto qualcosa che somiglia a un “prendetemi lui”. Gouiri arriva e i 12 gol in 34 partite di campionato sono la prima sottolineatura sulla leggerezza del Lione. L’intesa con Dolberg si affina pian piano e nella stagione passata, quella con Galtier in panchina, il ragazzo classe 2000 di partite ne gioca 38 e di reti ne segna 10 accompagnate da 9 assist. Si dice che due indizi facciano una prova. Così è stato per il Rennes che in estate si è presentato dal Nizza con 28 milioni. Materiale per una ghiotta plusvalenza messa in cassa.

Nemmeno a dirlo, l’allenatore del Rennes è Genesio, quello che lo fece esordire a Lione: fosse rimasto lui forse le cose sarebbero andate diversamente da quelle parti, chissà. Comunque Gouiri è a tre gol e tre assist in 8 partite: nell’ultima con il Nantes, domenica scorsa, ha aperto le marcature di testa e ha mandato in gol Terrier per il raddoppio (poi è finita 3-0.

Gouiri non si ferma. E il borsino del mercato sale. Oggi per lui si parla di 40 milioni da portare sull’unghia. Una bella cifra. L’interlocutore, il Rennes, è ancora abbordabile, il ragazzo in Italia ha estimatori top level come Roma, Juventus e Milan. Attenzione però a due direttrici, ancora non attive in modo concreto: il Real, che il giocatore lo conosce bene, e il Psg dove c’è Galtier. Se il gioco chiama al tavolo due soggetti così la quotazione può sballare. Intanto lui, Amine Gouiri, deve continuare a fare gol.