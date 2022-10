Vlahovic, Lautaro Martinez e Kane: intrecci pericolosi tra bomber

I tre attaccanti sono finiti nel mirino del Bayern Monaco. Arrivano dichiarazioni importanti, che interessano Juve e Inter

Juventus e Inter sono avvertite. Nel nuovo anno il Bayern Monaco è intenzionato a regalarsi un centravanti. I tedeschi vogliono un attaccante che possa raccogliere l’eredità di Robert Lewandowski, che in estate ha deciso di sposare il progetto del Barcellona.

I bavaresi sono un club sano, capace di investire cifre importanti sul mercato. Lo hanno dimostrato, acquistando de Ligt dai bianconeri, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Immaginare, dunque, una spesa a tre cifre per un attaccante non è così impensabile. Il Bayern Monaco – stando alle ultime news – ha messo gli occhi su due centravanti, che giocano in Serie A e che per motivi diversi non stanno attraversando un ottimo momento. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic c e Lautaro Martinez. Sia Inter che Juve hanno puntato tanto sui due calciatori, che oggi stanno faticando non poco. Un addio a gennaio appare praticamente impossibile ma in estate tutto potrebbe cambiare. I bianconeri sono a sette punti dal quarto posto, i nerazzurri a cinque. Quest’anno, più di altre stagioni, raggiungere la Champions League non appare così facile. Senza l’Europa che conta, le due squadre potrebbero pensare ad un sacrificio.

Calciomercato Juve e Inter, Kane al Bayern: parla l’inglese

Il Bayern Monaco sta dunque monitorando la situazione ma i due attaccanti ‘italiani’ non sono gli unici nel mirino. In cima alla lista dei bavaresi c’è Kane. L’inglese ha un contratto in scadenza con il Tottenham nel 2024. Rappresenta un’occasione ma ha qualche anno in più di Martinez e Vlahovic. Proprio il giocatore britannico si è espresso in merito all’interessamento da parte dei tedeschi: “Sono concentrato sul Tottenham – riporta SkySports UK – e sto cercando di fare del mio meglio per la squadra. Di sicuro il Bayern è un top club, ma tutta la mia concentrazione è sul Tottenham...”.

Kane dunque non chiude ad un addio agli Spurs. Le parole di apprezzamento per i tedeschi lasciano intendere che un suo trasferimento in Bundesliga non sia così impossibile. Un trasferimento che farebbe chiaramente felici sia Juve che Inter. Lo sarebbe decisamente meno Antonio Conte.