Inzaghi ammette: “Ho un rimpianto”

Barcellona-Inter, le parole di Inzaghi ai microfoni di Amazon Prime al fischio finale. Ecco quanto rilasciato dal tecnico nerazzurro.

Non può che essere soddisfatto Simone Inzaghi della prova della sua Inter, uscita dal confronto contro il Barcellona a testa altissima. Il 3-3 è un risultato prezioso in ottica qualificazione, con i nerazzurri che possono addirittura recriminare per aver sciupato una clamorosa occasione nel finale per chiudere la gara ed archiviare il passaggio agli ottavi. Inzaghi, comunque, ha ricevuto dai suoi ragazzi le risposte che si attendeva. Ecco le parole del tecnico dell’Inter ai microfoni di Amazon Prime Video:

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo creato tanto, soffrendo insieme: vincendo qui, si sarebbe chiuso il discorso qualificazione. Ora ci aspettano due gare di campionato, poi l’impegno davanti ai nostri tifosi a cui speriamo di regalare un’altra prestazione importante”.

GARA – “Dovevamo avere coraggio, sapevamo le loro qualità. La squadra non ha mai rinunciato a giocare, è sempre stata ficcante: già nel primo tempo avevamo creato, sapevamo di poter imbastire occasioni importanti.”

ATTACCANTI – “Lautaro e Dzeko stanno giocando tantissimo, e ci hanno aiutato a fare un pareggio che poteva essere una vittoria. Abbiamo la chance davanti ai nostri tifosi di poter chiudere il discorso qualificazione.

STADIO – “Da 15 mesi il nostro stadio ci accompagna sempre. Pensiamo alla Salernitana, alla Fiorentina e poi alla partita di Champions.