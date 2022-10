Roma, fiato sospeso per Dybala: esito infortunio rimandato

La Roma rimane con il fiato sospeso per le condizioni di Paulo Dybala. L’esito degli esami per capire l’entità dell’infortunio è rimandato

Sembra una stagione maledetta per la Roma per quanto riguarda gli infortuni. La rosa giallorossa infatti fino ad ora è stata decimata dai tanti stop di natura traumatica e non. Mourinho ha subito perso fino a gennaio Georginio Wijnaldum, che ha fatto in tempo a esordire contro la Salernitana per poi finire in infermeria a lungo termine.

Poi gli infortuni di Zaniolo, rimasto fuori un mese, El Shaarawy e Kumbulla. Infine contro il Lecce, dopo aver regalato la gioia del vantaggio, Paulo Dybala ha avvertito un dolore alla coscia sinistra che lo ha portato a uscire dal campo. L’ecografia effettuata ieri conferma la lesione, ma servirà una risonanza per capire meglio l’entità dell’infortunio. Fiato sospeso fino a domani.

Roma, lunga attesa per Dybala: risonanza rimandata a domani

Rimangono in ansia i tifosi della Roma per le condizioni di Paulo Dybala. L’argentino si è infortunato contro il Lecce e Mourinho nel post partita ha subito fatto capire la gravità della situazione affermando: “Su Paulo dico male per non dire molto male”. Ieri a Trigoria è stata effettuata l’ecografia dalla quale però non si è riuscito a vedere praticamente niente. Infatti il versamento al retto femorale della coscia impedisce una visione precisa dell’entità del danno.

Per farlo serve una risonanza, che inizialmente si pensava potesse essere effettuata oggi, ma che in realtà dovrebbe essere effettuata domani, salvo cambi di programma. In questo modo si permetterebbe al versamento di riassorbirsi completamente. Dunque bisognerà attendere ancora qualche ore per scoprire le reali condizioni di Paulo Dybala, che oltre a pensare al rientro con la Roma ovviamente starà pensando anche al Mondiale. Ormai manca poco più di un mese all’inizio della competizione in Qatar e qualora la situazione dovesse richiedere più di un mese di stop la ‘Joya’ dovrebbe definitivamente dire addio al Mondiale con l’Argentina. Si spera ovviamente che possano essere buone le notizie dopo la risonanza, ma bisogna aspettare domani, salvo imprevisti, per avere certezze.