Siebert e il Chelsea affondano il Milan tra le polemiche

Rossoneri sconfitti dalla squadra di Potter con una contestata decisione arbitrale: qualificazione più complicata

Sconfitta tra le polemiche per il Milan contro il Chelsea. Gli inglesi passano per 2-0 a ‘San Siro’ con le reti di Jorginho e Aubameyang nel primo tempo e complicano il cammino in Champions dei campioni d’Italia.

Gli uomini di Pioli hanno però di che lamentarsi perché la partita è stata condizionata in maniera pesante da una discutibile decisione arbitrale. C’è anche il timbro di Siebert nel successo Blues a Milano: il direttore di gara al 18′ del primo tempo espelle Tomori per un intervento su Mount e assegna il calcio di rigore al Chelsea. Una doppia decisione che indirizza un match fino a quel momento improntato all’equilibrio. Dal dischetto Jorginho non sbaglia e mette la partita in discesa per la squadra di Potter.

Il Milan prova anche a reagire e si rende pericoloso con un colpo di testa di Giroud, imbeccato da Dest. Sul finire del primo tempo arriva però il raddoppio firmato da Aubameyang che chiude di fatto l’incontro.

Champions, Milan-Chelsea 0-2: marcatori e classifica

Sul 2-0 e con un uomo in meno per il Milan non c’è la possibilità di rimettere in piedi il match, anche se la squadra di Pioli prova a creare qualche pericolo. Leao prova a servire un assist prezioso a Dest ma l’ex Barcellona non trova il bersaglio. Il risultato non cambia più: vince il Chelsea con i rossoneri che hanno molto da recriminare per le decisioni del direttore di gara.

Con questa sconfitta, il Milan è terzo nella classifica del girone a pari punti con la Dinamo Zagabria: il Salisburgo ha due lunghezze di vantaggio e il Chelsea, primo, tre. Ora per Pioli occorre vincere in Croazia per presentarsi poi in condizioni favorevoli al match contro gli austriaci che deciderà, con ogni probabilità, la qualificazione.

Milan-Chelsea 0-2: 21′ Jorginho rig. (C), 34′ Aumabeyang (C)

Classifica: Chelsea 7, Salisburgo 6, Milan e Dinamo Zagabria 4