PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-CHELSEA 0-2 | L’arbitro affonda con Tomori. Top Mount e Bennacer

Pagelle e tabellino del match di Champions League, valevole per la quarta giornata della fase a gironi

Il match di San Siro si decide nel primo tempo, quando l’arbitro assegna un rigore generoso al Chelsea ed espelle Tomori.

Jorginho la sblocca dal dischetto, poi Aubameyang la chiude. Il discorso qualificazione per il Milan resta ancora aperto grazie al pareggio tra Dinamo Zagabria e Salisburgo.

Ecco i voti:

MILAN

Tatarusanu 5 – Sul secondo gol ha colpe evidenti. Appare sempre poco reattivo. Male anche quando ha la palla tra i piedi.

Kalulu 6 – Non ha responsabilità in occasioni dei gol subiti. Dimostra, ancora una volta, di poter dare il suo contributo sia al centro che a destra.

Gabbia 6 – Non chiedetegli di impostare. Bravo quando è chiamato ad anticipare gli avversari. Chiude tutti gli spazi.

Tomori 4,5 – Dopo il disastro di Londra, commette un’ingenuità, facendosi scappare Mount. Il fallo di rigore è veniale, l’espulsione appare eccessiva.

Hernandez 5 – Gioca tanto in mezzo al campo, facendo di fatto il mediano, in fase di impostazione. Non assistiamo alle sue discese, anche quando torna in fascia. Colpevole in occasione del secondo gol. Dal 77′ Ball-Toure s.v.

Krunic 5 – In Europa continua a faticare. Anche stasera una prova incolore del centrocampista bosniaco.

Bennacer 7 – E’ un vero gladiatore. Non si contano i recuperi. Gioca a testa alta, servendo ai compagni tanti palloni interessanti. Pioli lo sostituisce a metà ripresa. Dal 61′ Pobega 5,5 – La sua partita inizia con un cartellino giallo, poi fa poco per mettersi in mostra.

Tonali 6 – E’ l’ultimo a mollare. Ci mette la grinta giusta. Chiude con la fascia da capitano al braccio.

Diaz 6,5 – Il gol contro la Juve lo ha sbloccato. Inizia il match contro il Chelsea come aveva finito quello con i bianconeri. Sulla fascia sembra trovarsi più a suo agio. Dal 37′ Dest 6 – Il suo secondo tempo si apre con un ottimo passaggio per Tonali, poi deve far meglio quando Leao lo invita a calciare. Non può non centrare la porta. Stasera è attento dietro.

Giroud 5 – Ancora una partita complicata per il francese. Un paio di palloni buoni, di testa, con i quali non riesce a centra la porta. Fatica anche a giocare di sponda. Dal 61′ Rebic 6 -Non è un match facile nemmeno per il croato ma fa meglio del francese.

Leao 5,5 – Un paio di ottimi spunti in cui mette in mostra tutta la sua classe. Spesso esagera, intestardendosi nel tentare la giocata, invece di servire il compagno. Dal 78′ Origi s.v.

All. Pioli 6 – L’atteggiamento della squadra è quello giusto. Buono l’approccio e la voglia di non mollare nonostante il passivo e l’inferiorità numerica. Il match è deciso da episodi e da un arbitro non all’altezza.

CHELSEA

Kepa 6 – Partita da spettatore per l’estremo difensore del Chelsea, che non è chiamato a nessun intervento complicato.

Chalobah 5,5 – Dei tre centrali è quello che va in affanno. Nel secondo tempo rischia di combinarla grossa, graziato da Leao.

Thiago Silva 6,5 – Torna a San Siro e sforna una partita delle sue, non andando mai in difficoltà.

Koulibaly 6,5 – Come il compagno brasiliano mette in campo una prestazione ordinata. Bravo nel finale a chiudere su Rebic

James 6 – Non è certo il calciatore ammirato all’andata. Stasera è anche chiamato a difendere e sfonda molto meno sulla fascia. Dal 61′ Azpilicueta 5,5 – Nel finale il Milan prova ad attaccare spesso sul suo lato e non appare sempre perfetto.

Jorginho 6,5 – E’ freddo dal dischetto. La sua partita poi è ordinata. Non ha bisogno di strafare.

Kovacic 6 – Detta i tempi di gioco del Chelsea. In difficoltà quando il Milan pressa alto.

Chilwell 6 – Affonda sulla sinistra con facilità. La sua partita si complica un po’ con l’ingresso in campo di Dest.

Sterling 5,5 – Molto meno nel vivo del gioco rispetto al compagno di reparto. E’ spesso costretto ad inseguire l’avversario. Dal 63′ Loftus-Cheek 6 – Potter si affida a lui per dare più fisicità al centrocampo e Cheek risponde presente.

Mount 7 – E’ l’uomo in più del Chelsea. Sfugge a Tomori, procurandosi il calcio di rigore. E’ suo il passaggio vincente per il secondo gol. Dal 45′ Gallagher 5,5 – Gioca tra le linee, si muove tanto ma la qualità non è certo quella di Mount

Aubameyang 7 – Da vero attaccante, timbra il cartellino sfruttando un assist di Mount. Dal 78′ Havertz s.v.

All. Potter 6,5 – Il suo Chelsea senza strafare porta a casa la partita, sfruttando le occasioni favorevoli

Siebert 4 – Come l’anno scorso contro l’Atletico. Il Milan viene pesantemente danneggiato da una direzione arbitrale molto discutibile. Il rigore appare più che generoso: oltre il danno arriva anche la beffa con l’espulsione di Tomori. La gestione dei cartellini gialli, poi, è da rivedere. Nel secondo tempo va completamente in confusione.

TABELLINO

MILAN-CHELSEA 0-2

MILAN (4-3-3): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Krunić, Bennacer, Tonali; Díaz, Giroud, Leão. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Coubis, Dest; Pobega; Messias, Origi, Rebić. All.: Pioli.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovačić, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang. A disp.: Bettinelli, Mendy; Azpilicueta, Cucurella; Chukwuemeka, Gallagher, Loftus-Cheek, Zakaria; Broja, Havertz, Pulisic. All.: Potter.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

AMMONITI: 21′ Giroud (M), 21′ Mount (C), Sterling (C), 33′ Gabbia (M), 35′ Krunic (M), 66′ Pobega (M), 83′ Gallagher (C), 87′ Tonali (M), 89′ Ballo-Toure (M)

ESPULSI: 18′ Tomori (M)

GOL: 21′ Jorginho su rigore, 34′ Aubameyang