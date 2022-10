Inzaghi ora è davvero nei guai: il suo 2022 finisce qui

L’Inter affronta il Barcellona con un’altra assenza clamorosa che potrebbe prolungarsi fino al 2023

L’Inter va avanti, sta provando a rialzarsi anche senza convincere più di tanto. Per il momento i risultati stanno tornando a girare dalla parte dei nerazzurri e, quindi, soprattutto di Simone Inzaghi. Il mister piacentino era finito sulla graticola dopo qualche risultato negativo di troppo, tutto culminato con il ko interno contro la Roma al rientro dalla sosta.

In quel caso l’Inter aveva giocato una buona partita, colpito un legno, sfiorato il gol in più di un’occasione ma senza raccogliere punti. L’1-0 contro il Barcellona di tre giorni dopo ha cambiato le prospettive dei nerazzurri in Champions e poi in campionato. La vittoria con i blaugrana, discussa per qualche episodio dubbio, ha rimesso in piedi il girone e la partita di domani al Camp Nou può essere decisiva. E ridato fiducia agli uomini di Inzaghi, che hanno poi sbancato il Mapei nonostante più di qualche sofferenza. Archiviato il Sassuolo, l’Inter ha paradossalmente due risultati a disposizione su tre domani sera col Barcellona. Ma dovrà stare senza alcuni titolari clamorosamente importanti che rischiano di prolungare parecchio la loro assenza.

Inzaghi nei guai: Brozovic può saltare tutte e nove le partite del 2022

L’Inter deve fare i conti anche con le defezioni che sono molto importanti. In attacco le scelte sono praticamente obbligate, anche perché ieri Romelu Lukaku e Joaquin Correa si sono allenati ancora a parte e il forfait per Barcellona è scontato. Solo l’argentino può sperare nel miracolo e andare in panchina mentre il belga è fermo da fine agosto e ogni giorno la data del ritorno sembra spostarsi un po’ più in là. L’ex Chelsea ha un fisico imponente che chiama estrema cautela, anche se Lautaro comincia a sentire la stanchezza e Dzeko non è più un ragazzino.

L’altra assenza tremenda, forse la peggiore, è quella di Marcelo Brozovic che si è infortunato in nazionale e dovrà stare fermo ancora un po’. Le ultime notizie non sembrano affatto positive e non è escluso che il croato possa tornare solo al Mondiale. Il che vuol dire che Inzaghi non lo rivedrà prima del 2023. In questo modo Brozovic, faro dell’Inter, salterebbe le tre partite di Champions (Barcellona, Viktoria Plzen e Bayern Monaco) oltre allle sfide di campionato con Salernitana, Fiorentina, Sampdoria, Juventus, Bologna e Atalanta. Non è ovviamente uno scenario certo, ma un timore fondato. E intanto non c’è ancora un’alternativa fissa al suo posto tra Asllani e Calhanoglu.